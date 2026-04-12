Рецензия на фильм "Последствия" / Outcome

10 апреля на сервисе Apple TV+ вышла сатирическая комедия «Последствия», ставшая второй режиссерской работой в полнометражном кино для Джоны Хилла. Среди местных звезд в кадре, кроме собственно самого Хилла, видим имена Киану Ривза, Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и даже Мартина Скорсезе. Что предлагает зрителю эта веселая компания — спешим рассказать в нашей рецензии.

Плюсы: приличный актерский состав; сцены с Мартином Скорсезе; несколько моментов вызывают легкую улыбку; Минусы: абсолютно беззубая сатира; слабая комедийная составляющая; почти все звездные исполнители играют мебель; 4 /10 Оценка

ITC.ua





«Последствия» / Outcome

Жанр сатирическая комедия

Режиссёр Джона Хилл

В ролях Киану Ривз, Джона Хилл, Кэмерон Диас, Мэтт Бомер, Кэри Кристофер, Дэвид Спейд, Лаверн Кокс, Кайя Гербер, Дрю Бэрримор, Мартин Скорсезе

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Риф Хоук — голливудская суперзвезда, получившая известность еще в детстве, имеет за плечами три успешные кинофраншизы и две номинации на «Оскар». Последние пять лет он не снимался, тайно от общественности преодолел наркотическую зависимость, и когда казалось, что настало время для триумфального возвращения в кино, беда приходит откуда никто не ожидал.

С Рифом связывается его кризисный адвокат Ира Слитц и ставит перед фактом, что у таинственного шантажиста есть видео, которое может разрушить репутацию актера. И теперь страждущему придется встретиться со всеми, с кем он повел себя недостойно в прошлом — от своего первого агента до родной мамаши, — чтобы извиниться и, по возможности, выявить недоброжелателя.

Прежде всего стоит отметить, насколько изменился внешне актер и режиссер Джона Хилл — от того кудрявого пирожочка, что предстал перед зрителем в «Суперперцах» (2007) не осталось и следа. Но даже на себя пятилетней давности, когда Хилл снялся в куда более качественной сатире «Не смотрите наверх», он мало похож.





Совсем другая история с Киану Ривзом. Он, конечно, не вечно молодой Том Круз, но даже здесь 61-летняя звезда «Матрицы» и «Джона Уика» играет персонажа на пять лет моложе себя. Его местный образ заметно контрастирует с тем, что мы могли видеть в реальной жизни. Если Риф Хоук каждые полдня гуглит себя с целью узнать, не появились ли какие-то новости, способные опорочить его доброе имя, то фотографии с Киану Ривзом, не стесняющимся перекусить где-то на скамейке или выпить кофе с бездомным — это уже неотъемлемая часть современной культуры мемов.

Жаль, что Хиллу и его со-сценаристу Эзре Вудсу не удалось построить на этом контрасте тонкую сатиру, которая стоила бы просмотра фильма.

Вместо этого авторы плодят скуку и переливают из пустого в порожнее. С позиции сатиры на голливудские подводные камни и то, что на Фабрике грез все давно сдурели, сетрогеновская «Киностудия» куда изобретательнее, содержательнее и банально забавнее. Из действительно общего между этими двумя проектами — разве что эпизодический Мартин Скорсезе в кадре, который снова выдал замечательный мини-перформанс.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Критики уже успели разнести «Последствия» в пух и прах, и не скажешь, что их неутешительный приговор на этот раз несправедлив. Проблема в том, что тревожности и зависимости от имиджа и, как следствие, публичного восприятия, что присущи герою Киану Ривза, мало, чтобы болеть за этого парня. Который к тому же имеет роскошное жилье на берегу океана в Малибу. Как и сидящего на унитазе Джоны Хилла недостаточно, чтобы это было смешно.

Не спасают ситуацию и звездные исполнители «на подтанцовках», существующие в фильмическом пространстве практически как декорации с несколькими репликами.

Кэмерон Диас, которая по примеру главного героя тоже брала длительную паузу в актерской карьере и совершила камбэк в прошлом году в нетфликсовской ерунде «Снова в действии», имеет только один диалог, требующий эмоции. Актриса, кстати, воссоединяется с Ривзом на съемочной площадке спустя 30 лет после совместной работы в криминальной комедии «Чувствуя Миннесоту». О Мэтте Бомере, кроме того, что он напоминает более хрупкую версию Генри Кавилла, ничего толком и не скажешь. Дрю Бэрримор заглянула на тусовку, чтобы повалять дурака. Наличие в эпизодах Дэвида Спейда или Кайи Гербер чисто формальное и совершенно необоснованное.

После просмотра складывается стойкое впечатление, что Джона Хилл хотел отметиться чем-то сообразительным, забавным, обличительным и одновременно глубоким, а в итоге получилось нечто нелепое и примитивное, без четкого авторского высказывания или хотя бы истории, которая способна развлечь зрителя. В фильме есть сцены, где персонаж Хилла пытается казаться остроумным, выступая перед коллегами, возможно даже претендуя на какой-то отклик, но в ответ получает лишь неловкие взгляды. И это как нельзя лучше характеризует всю ленту, которую не в силах спасти даже Нео.