Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Lite





Даже к смартфонам средней ценовой категории бывают требования не меньше, чем к топам рынка. С появлением так называемых «убийц флагманов» многие пользователи привыкли к тому, что заплатив меньше, можно получить устройство, во многом не уступающее вариантам в пару раз дороже. Ожидания даже от Lite-версий таких смартфонов довольно высоки, но и они в свою очередь становятся все лучше и покрывают все больше потребностей своих владельцев. Что ожидает покупателя Xiaomi Mi 10T Lite мы и обсудим в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Xiaomi Mi 10T Lite

В этом году среди заголовков новостей часто встречается тема наличия или отсутствия зарядного устройства с новыми флагманскими аппаратами. Но более дешевые модели эта участь пока обошла стороной, а комплект Xiaomi Mi 10T Lite включает в себя почти все необходимое: смартфон, мощный блок питания, кабель, «скрепку», прозрачный силиконовый чехол и наклеенную защитную пленку на экране.

Получается, нет только гарнитуры. Если по каким-то причинам у пользователя нет подходящей, это не станет проблемой, ведь у производителя есть большой выбор весьма доступных опций. И это не говоря о прочих гаджетах, которые представлены в его магазине. А возвращаясь к наушникам, с этой моделью можно использовать любые как беспроводные, так и проводные варианты, на этот случай Mi 10T Lite готов ко всему и не нуждается в переходнике.

Дизайн и удобство использования

Во внешности Xiaomi Mi 10T Lite нет каких-то новых элементов оформления, которые не встречались бы в других смартфонах. Но собран он неплохо. Лицевая и тыльная панели сделаны из стекла (Gorilla Glass 5), а рамка пластиковая. Последняя не ощущается чем-то дешевым и симпатично подчеркнута. Ее основная поверхность матовая и совпадает с цветом корпуса, но края у нее глянцевые. Это не сильно бросается в глаза, но если присмотреться, то такая деталь делает внешний вид смартфона немного интереснее. Ощутимых недочетов в сборке устройства я не нашел.

Также и версии цветов корпуса сделаны с переливом разных оттенков, что выделает дизайн на фоне однотонных смартфонов. Герой обзор представлен в трех вариантах: Pearl Gray, Atlantic Blue и Rose Gold Beach. В редакции «пляжный» образец, который хоть и на любителя, но выглядит очень интересно за счет плавного перехода красок и легкого изменения оттенков в зависимости от угла падения света.

И в данном случае перед нами достаточно крупный гаджет. Большой дисплей соответственно предполагает немаленький корпус. Его размеры получились 165,4×76,8×9 мм, а вес составил 214,5 грамм. Это немало и пользоваться таким устройством намного комфортнее двумя руками. Чехол хоть и сделает смартфон менее скользким (ведь большинство стеклянных корпусов не особо отличается цепкостью), но добавит лишние миллиметры к габаритам.

Зато с эргономичностью тут полный порядок. Расположение кнопок соответствует естественному хвату руки и они находятся прямо под пальцами. Подключенный кабель для наушников может немного мешать при горизонтальном повороте экрана, но так будет практически с любым другим смартфоном. А на верхнем торце отдельно хочется отметить наличие ИК-порта и спрятанный в динамике индикатор уведомлений.

Также интересным элементом является блок камер. Он состоит из двух «постаментов» разной формы. Кроме этого, он расположен по центру. Это хорошо для тех людей, которые используют смартфон без чехла, ведь лежа на столе, устройство не будет стучать углами при «тапах» по краям экрана.

Любителям крупных смартфонов Xiaomi Mi 10T Lite должен подойти. От него не веет дешевизной, он вполне неплохо выглядит и хорошо ощущается в использовании. По большому счету, если гаджет будет в чехле, то от флагманского устройства его отличает только отсутствие защиты от воды и пыли. Без чехла ему еще не хватит только металлической рамки, но и это не показалось большим недостатком. А если взять во внимание относительно невысокую стоимость устройства, то придираться тут вовсе нет смысла.

Дисплей Xiaomi Mi 10T Lite

Как уже упоминалось, дисплей тут довольно крупный — 6,67 дюйма. И рамки у него отнюдь не самые скромные (особенно снизу). Разрешение для такой диагонали выбрано уже стандартное — 2400×1080 пикселей (395 ppi). Этого вполне достаточно для четкого изображения. Также у дисплея привычное соотношение сторон — 20:9.

Вырез для фронтальной камеры оформлен в виде точки в центре верхней части экрана. В системе есть пара опций «маскировки» камеры, от которых, правда, и сильно увеличится рамка. Субъективно, если даже вырез мешает в использовании, куда проще будет привыкнуть к нему, чем к такой большой грани сверху. Как бы там ни было, камера сильно не мешает в использовании и проблем с ней быть не должно.

Классным дополнением стала высокая частота обновления картинки. Дисплей умеет изменять ее в диапазоне от 30 до 120 Гц. Высокая частота включается не всегда, а задействуется в отдельных ситуациях и приложениях. Из вариантов режимов работы есть выбор между стандартными 60 и максимальными 120 Гц. Это все настройки, которые система оставила пользователю.

Тип используемой матрицы для Mi 10T Lite — IPS. У нее три стандартные цветовые схемы: Adaptive (как именно она адаптирует картинку в системе не уточняется), Saturated и Standard. Я выбрал последнюю, ведь она, во-первых, выглядит более натурально, во-вторых, куда ближе к стандарту цветовой температуры. Правда, последнее пользователь может править на свое усмотрение в каждом цветовом профиле. В любом случае, все три опции показали неплохую картинку, что подтвердили колориметр и мои личные впечатления от использования смартфона. Но вот что такой матрице не досталось, это режим Always On.

Замеры профиля Adaptive:

Замеры профиля Saturated:

Замеры профиля Standard:

Есть у системы интересная особенность вечернего режима Reading mode. Он представлен в двух вариантах. Classic просто сделает картинку теплее и приятнее для глаз вечером. А Paper к этому добавит «бумажную текстуру», которая заметна на сплошных цветах. Эффект от этого вполне интересный. Глаза к нему быстро адаптируются, а, например, лента социальной сети может выглядеть поприятнее.

В описаниях характеристик устройства максимальная яркость заявлена на уровне 450 кд/м². Наш прибор показал даже немного больше — 461 кд/м² в помещении. Не сказал бы, что на улице дисплей выглядит сильно ярче, но под прямыми лучами солнца он подстраивает оттенки, сохраняя читаемость экрана. На минимуме подсветка равна 2,1 кд/м², что для полной темноты тоже будет комфортным уровнем. Конечно же, есть и датчик освещения, который не всегда быстро, но с легкой задержкой таки находит подходящий уровень яркости под обстановку, а помогать ему в этом часто не приходилось.

Безопасность Xiaomi Mi 10T Lite

В этом разделе ничего нового не будет. Mi 10T Lite умеет распознавать лицо владельца и его отпечатки пальцев. Лицо сканируется камерой и для этого нужны хорошие условия освещения, а также на лице не должно быть маски или солнцезащитных очков. Если эти условия соблюдены, то камера очень быстро реагирует и разблокировка происходит за считанные мгновения.

Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой включения и находится на правой боковине. С одной стороны, датчики под экраном намного удобнее, но с другой — в недорогой модели он был бы оптический, а их точность и скорость работы не всегда соответствуют ожиданиям. Так что в данном случае емкостный датчик в кнопке сбоку можно считать вполне хорошим решением.

И работает он действительно здорово. Первоначальная настройка очень проста и для пяти отпечатков потребовалось до 10 минут, после чего возвращаться к этому не приходилось. С учетом удачной позиции, каждый раз, когда разблокировка осуществлялась именно таким способом, все происходило предсказуемо быстро и удобно. Да, изредка приходилось повторить попытку, но случалось это настолько редко, что сделать из этого проблему будет сложно.

Звук Xiaomi Mi 10T Lite

У относительно крупной рамки над экраном есть свое практическое предназначение — на ней поместился разговорный динамик. Его решетка практически незаметна в ежедневном использовании. Но если присмотреться, пыль в нее таки попадает. Что касается самого динамика, то его громкости достаточно, чтобы хорошо слышать собеседника на улице. В свою очередь микрофон тоже будет неплохо передавать голос пользователя, но система шумоподавления работает далеко от идеала и может «подмешивать» в разговор искаженные звуки окружения.

Также этот динамик участвует в воспроизведении музыки, озвучке игр, видео и прочего. Таким образом у Mi 10T Lite есть стереозвук, который потихоньку пробирается в сегменты дешевле флагманских устройств. В целом, конечно, качество звучания проиграет топовым смартфонам, но ненамного (в основном в низких частотах). Громкости будет достаточно даже для открытого пространства, ну а в домашних условиях так тем более. В этом плане динамики тоже порадовали.

Ну а когда звук нужно будет перенести в наушники, для проводных вариантов не понадобится переходник, а для беспроводных гарнитур, естественно, есть Bluetooth. Даже подключенные арматурные наушники Ultimate Ears неплохо играли и, например, на прогулке или по дороге в магазин, такое звучание меня полностью устраивало.

Производительность и ПО

Mi 10T Lite достался восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 750G с видео Adreno 619. Комплектаций памяти две, обе из которых оснащаются 6 ГБ «оперативки», но отличаются накопителями: 64 ГБ UFS 2,1 или 128 ГБ UFS 2,2 (заодно можно установить карту памяти). К тому же, сравнительно недорогой смартфон получил поддержку 5G-связи и имеет два слота для операторских карточек. При этом Wi-Fi 6 не поддерживается (только ac), но, естественно, есть Bluetooth, работа с разными системами навигации и NFC.

Да, это далеко не самый мощный смартфон на рынке, но производительности хватает как для рутинных задач, так и для игр. Правда, совсем гладкой работу не назвать и периодически можно заметить легкие рывки в анимации интерфейса, переходе к открытым приложениям или при смене режимов камеры. Будь это флагманский смартфон, конечно, был бы смысл возмущаться, но, опять же, с учетом стоимости, работу гаджета можно назвать вполне удовлетворительной. А приятным дополнением стал совершенно комфортный нагрев во время продолжительных игр, которого в других ситуациях не было вовсе.

Работает это под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.0.1. В ней как всегда есть достаточно много вариантов настроек интерфейса под разные предпочтения. В ходе тестирования глобально проявилась только одна крупная неприятность — задержка уведомлений, которые смартфон мог показывать спустя несколько минут после других устройств (например, уведомление какого-либо мессенджера сразу появлялось на ноутбуке и другом смартфоне, тогда как тестовый Mi 10T Lite его показывал через 3-5 минут). Но уверен, ближайший апдейт это исправит.

Камеры Xiaomi Mi 10T Lite

Относительно крупный блок камер не случайно такой, ведь в нем находится сразу четыре сенсора. Конечно, смело можно предположить, что в основном пользователи будут обращаться в лучшем случае к двум из них, ведь без маркетинговой макро-линзы явно можно неплохо справляться, а как показал опыт фронтальных камер, для портретных фото не так и обязательно нужен дополнительный объектив. Весь перечень камер такой:

основная широкоугольная камера получила разрешение 64 МП (Sony IMX682) и значение диафрагмы ƒ/1,89;

ультраширокоугольная попроще — 8 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,2;

макро с всего 2 МП и ƒ/2,4;

а также 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины, тоже с ƒ/2,4.

То есть действительно блок камер мог обойтись двумя сенсорами и сэкономить немного средств в пользу какой-то другой «плюшки». Но тренды практически обязывают производителей оснащать смартфоны несколькими камерами, даже если практической пользы от них нет. С другой стороны, действительно нужные сенсоры тут работают очень неплохо.

Снимки основной камерой можно делать в нативном разрешении, но в стандартном режиме они получаются около 16 МП. Штатные режими AI и HDR можно оставить в автоматическом режиме, хуже они явно не делают. На готовом снимке чуть-чуть корректируются цвета и совсем немного «подтягиваются» тени. Кадры получаются достаточно натуральными и с хорошей детализацией, еще и практически можно не волноваться о резкости, камера сразу все прилично делает.

Ночной режим тоже понравился. Работает он также, как и на других смартфонах — нужно просто подержать устройство несколько секунд без движения, после еще 3-5 секунд понадобится на обработку. Движущиеся объекты, конечно, все равно будут смазаны, но все остальное на снимке будет выглядеть хорошо. Детали, сравнительно с дневными фото, конечно, потеряются, но шума или прочих неприятных артефактов не будет.

Сделанные ультраширокоугольной камерой снимки получаются потемнее, чем основной, а за счет расположения объектива и его угла захвата, на край фотографии может попасть палец (как на некоторых тестовых фото). На это стоит обратить внимание в первое время, но позже правильный хват устройства запомнится. Сами же фотографии при хорошей погоде получаются очень неплохими. И в отличии от некоторых даже флагманских устройств, тут не сильно размываются края снимка.

А вот ночью «ультраширик» не сильно порадует. Ему все же темновато, из-за чего фотографии могут выглядеть заметно «угрюмее», чем у основной камеры. В таких условиях придется либо немного покрутить настройки, либо позже потратить больше времени на постобработку.

При записи видео в 4K-разрешении не будет стабилизации изображения, для которой нужно опуститься до Full HD и 30 кадров/сек. Да и ультраширокоугольным объективом можно записывать видео не больше этих же значений. Но этого будет вполне достаточно, у смартфона получаются неплохие ролики.

Пример записи Full HD-видео:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой:

Для съемки макро, естественно, понадобится дневной свет. Но снимок все равно получается в очень невысоком разрешении и с довольно посредственным качеством. Поиграться этим, конечно, можно, но не более. К тому же, для перехода в соответствующий режим нужно открывать отдельное меню сверху, ведь в список основных возможностей камеры его, как обычно, не внесли.

Сэлфи-камере досталось разрешение 16 МП и значение апертуры ƒ/2,45. В отличии от многих других, у нее нет «переключателя» с разными углами захвата, но это совершенно не страшно. Да и снимки она делает весьма приятные, не искажая цвета в разных ситуациях, довольно натурально осветляет лицо и аккуратно «мылит» фон.

Автономность Xiaomi Mi 10T Lite

И к этому всему смартфон получил не самый маленький аккумулятор — 4820 мА•ч. С учетом того, что тут не флагманский процессор и не очень яркий экран, автономность получилась приличной. В тесте Geekbench смартфон провел почти десять с половиной часов, а в реальном использовании его хватало на полтора-два дня использования (чаще два с небольшим запасом). Заметно сократить это время могли только камера и игры, а, например, 40-минутная поездка с работающим навигатором могла отнять всего несколько процентов.

Увы, поддержки зарядки от индукционных станций Mi 10T Lite не получил, что вполне логично. Но с быстрой зарядкой у него проблем нет. Комплектным блоком питания мощностью 33 Вт можно заполнить пустой аккумулятор всего за час. С учетом того, что в реальном использовании смартфон не всегда разряжают до выключенного состояния, на «дозаправку» будет требоваться значительно меньше времени.