Знакомство с Wi-Fi-камерой наблюдения TP-Link Tapo C200





Нечасто к нам попадают подобные устройства. В данном случае у нас оказалась камера наблюдения от суббренда компании TP-Link — Tapo. Это новое подразделение производителя, которое занимается «умными» устройствами для дома. Пока в списке продуктов есть пара камер и розетка. К последней мы попозже вернемся, а сегодня познакомимся с камерой Tapo C200.

Комплектация Tapo C200

В коробке с камерой есть блок питания, крепление для установки на потолке, небольшая «наклейка-прицел» для установки этого крепления, и инструкция. Место для установки должно быть продумано сразу, ведь камера включается в розетку, а такая есть не везде, да и эстетически будет не очень хорошо, если через половину стены будет протянут кабель от блока питания.

Для настройки понадобится смартфон. Как и в случае с новыми Mesh-системами от TP-Link, устройства Tapo настраиваются и управляются только через фирменное приложение для смартфона.

Внешность Tapo C200

Камера Tapo C200 напоминает небольшой шарик на постаменте. Размеры всей конструкции составляют 117,7×85×86,6 мм. Цвет оформления — только белый с небольшой черной вставкой, где расположен объектив камеры. При этом верхняя часть подвижная, а низ остается в зафиксированной позиции. Это позволяет камере поворачиваться вокруг себя, для чего есть отдельный приводной механизм.

Также объектив можно не просто поворачивать по бокам, но и вверх-вниз. Но если по горизонтали камера может захватить все 360°, то по вертикали только 114°. Но в большинстве случаев этого будет достаточно. Движением можно управлять из приложения полностью вручную, либо выставить несколько точек и перемещаться между ними по одному тапу.

Установить камеру можно как угодно: просто поставить, например, на шкаф, либо закрепить на стене или потолке. В первом случае дополнительных действий не понадобится, платформа устойчивая и у нее есть прорезиненные ножки для фиксации на месте. Для монтажа на стене или потолке в комплекте есть все необходимое. Но в любом случае придется позаботиться о розетке, ведь другого способа поддержки работоспособности у камеры нет.

Управляющих элементов у камеры не так и много. Если поднять объектив вверх, откроется кнопка перезагрузки. Рядом с ней есть разъем для карты памяти формата microSD. А на тыльной стороне подставки есть разъем питания. Все остальное управление находится в приложении.

Так, устройство действительно выглядит стандартно и вполне очевидно, что это камера наблюдения. В домашнюю обстановку такая впишется, но было бы неплохо иметь несколько вариантов окраса корпуса для разных стилей интерьера.

Настройка и основные возможности

Как уже говорилось, Tapo C200 можно установить в любом удобном пользователю месте помещения, лишь бы в зоне доступности была розетка. И установить камеру нужно именно в помещения, для улицы она не предназначена, судя по рабочей температуре 0-40°C и отсутствию защиты от влаги и пыли. Дальше достаточно подключить блок питания, как камера включится и быстро станет доступна для поиска.

После этого к ней нужно подключиться по Wi-Fi со смартфона (она сама создаст точку доступа), далее через приложение подключить камеру к домашней сети. Как только это произойдет, камера «подвяжется» под приложение смартфона, предложит переименовать ее, уточнить место установки (будет удобно, если в доме несколько камер) и все готово. Вся процедура не займет более 3-5 минут.

Дальше производитель говорит о трех основных сценариях использования: классический вариант с камерой наблюдения; детский монитор/радионяня; коммуникатор для домашних животных.

Основные возможности для этих целей подходящие. Камера захватывает картинку в Full HD-разрешении при 15 кадрах в секунду, и транслирует ее прямо в приложение (с небольшим пингом). Она может определять движение (по всей видимой области или в заданных местах), передавая сигнал тревоги в приложение, а заодно автоматически записывать происходящее. Также она может записывать все, независимо от действий внутри осматриваемой зоны. Собственно, для этого и понадобится карта памяти, максимальный поддерживаемый объем которой составляет 128 ГБ.

Для темного времени суток у камеры есть ночной режим с ИК-датчиками. Зона их действия указывается до 9 метров. При этом камера способна автоматически менять режимы изображения в зависимости от освещения и времени суток, либо можно выставить нужный владельцу вариант. Там же можно понизить качество видео, если у пользователя медленный канал доступа в Сеть.

Для коммуникации у камеры есть микрофон и динамик. Таким образом вместе с изображением записывается и звук происходящего в помещении. Но также из приложения можно обращаться в камеру. Заодно она может издавать звук тревоги, когда засечет движение. Одновременно с этим на смартфон придет уведомление. А когда пользователь дома (или там, где установлена эта камера), стоит включить Privacy Mode, который отключает картинку и микрофон.

Из прочих настроек можно задать временной пояс, повернуть картинку (в случае установки на стене/потолке), выключить индикатор активности на камере, настроить зону определения движения и чувствительность, задать почасовой график постоянной записи или определения движения, а также задать выводимую на картинку надпись, выставить частоту мерцания ламп освещения, настроить автоматическую перезагрузку и еще пару мелочей.

Также в приложении можно принудительно делать фото, записывать видео и поменять громкость микрофона. Подключить можно сразу несколько камер (до 32) и наблюдать одновременно за несколькими помещениями или ракурсами в режиме разделенного экрана. При этом картинку можно развернуть на весь экран смартфона.

Связь камера держит по Wi-Fi, но только в диапазоне 2,4 ГГц (802.11n). Изображение, естественно, шифруется (128 бит). Это весь набор возможностей камеры Tapo C200, доступный на сегодняшний момент.

Tapo C200 в работе

Подключив камеру, она практически сразу будет готова к работе. Дополнительных настроек практически не потребуется. Сразу стоит отметить, что она не подключается к существующим охранным системам или пультам. Tapo C200 работает исключительно как отдельная единица и только с фирменным приложением компании.

Когда заданы все переменные, часто возвращаться в раздел настроек не придется. Но в приложении бывают небольшие ошибки. Во время написания обзора использовалась версия для iOS, где бывали зависания картинки, неизвестные ошибки при перемещении объектива и прочие мелочи. Практически все это решалось перезапуском приложения. Но при этом все заявленные функции работали.

Еще важно помнить, что камера работает только по Wi-Fi и без резервного источника питания. Это означает, что она станет бесполезна, если в доме отключится электричество. Такой момент может быть не очень критичен в сценариях использования радионяни или коммуникатора (к ребенку можно подойти, а домашний любимец уж точно переживет рабочий день без голоса хозяина или хозяйки). Но если камера используется как охранная, банальное отключение питания или доступа к интернету поможет злоумышленнику остановить уведомления о движении в доме. Поэтому для такого решения нужны дополнительные действия с резервными источниками питания и каналами связи.

Если же подобные условия устраивают, то качество картинки не должно огорчить. Запись может осуществляться в Full HD-качестве, либо «упасть» до 640×320. Фотографии камера снимает в таком же разрешении, как видео. Для хорошей трансляции потребуется стабильный сигнал Wi-Fi и скорость доступа не менее 11 Мбит/с, иначе уменьшается качество передачи изображения и появляются дополнительные проблемы.

Изображение понравилось. Tapo C200 хорошо «видит» происходящее в разных условиях освещения и самостоятельно переключается между режимами. Конечно, в зависимости от условий, не факт, что выйдет разобрать все приметы проникшего в дом человека, например, но будет хорошо понятно, что происходит в помещении и почему вообще сработала сигнализация.

Примеры фото и видео днем:

Примеры фото и видео в искусственном освещении:

Примеры фото и видео в темноте:

Единственное, что обратило на себя внимание, это режим ИК-датчиков. Дело в том, что если перед камерой что-то окажется, как в нашем случае это угол стойки, то дальше нее все может сильно потемнеть. Но это особенность работы не конкретно этой модели, а подобных камер в принципе. Просто об этом стоит подумать при установке, чтобы случайно не оказалось, что вечером камера сменила режим и потеряла часть обзора, потому что ей что-то мешает.

Громкость встроенного динамика не очень порадовала. Сирена в лучшем случае даст понять, что сработала тревога, но, скажем, соседи это вряд ли услышат. Хотя для передачи голоса этого явно будет достаточно. Микрофон плохо будет слышать речь уже в приблизительно четырех метрах от себя, но на громкие звуки все же отреагирует.

Уведомления о движении тоже приходят довольно быстро. При этом, камере стоит оставить возможность записи при срабатывании тревоги, чтобы не потерять возможность пересмотреть происходящее. Правда, если из камеры достать карту памяти, то другого способа сохранить видео не будет. Да и саму камеру легко повредить или забрать с собой. А в случае с домашними животными вариантов не остается, нужно только отключить реагирование на движение, ведь камера не способна игнорировать «друзей человека».

Вывод

Tapo C200 сложно позиционировать как единую систему охраны дома. Несмотря на хорошее качество изображения и простоту в эксплуатации, «обезвреживается» устройство отключением электричества или доступа в Сеть. Но как baby monitor это решение вполне может устроить.