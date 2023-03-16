Metallica купила целую фабрику по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing

На фоне роста продаж виниловых пластинок одна из самых известных и успешных рок-групп в мире Metallica решила расширить бизнес и купила Furnace Record Pressing – фабрику по производству виниловых пластинок.

В течение десяти лет Furnace Record Pressing выпускала пластинки для группы, которая известна выпуском высококачественного винила. Во время проблем с цепочкой поставок и задержек с производством завод помог группе сохранить доступность большинства её альбомов, а также растущее количество бокс-сетов. В прошлом году Metallica выпустила более 902 500 виниловых пластинок для более чем 620 тыс. упаковок. Хотя не все они были изготовлены Furnace. Группа продает примерно половину всех своих пластинок в США.

В 2022 и 2021 годах Metallica входила в число самых продаваемых на виниле групп в США. В 2022 году она заняла 6-место с 387 тыс. проданных альбомов, а годом ранее было продано 337 тыс. альбомов, что соответствовало 7-му месту. Это особенно примечательно для группы, которая не выпускала новых студийных альбомов с 2016 года.

Сумма сделки по покупке Furnace Record Pressing группой Metallica не уточняется. Ожидается, что эта покупка не сильно повлияет на бизнес фабрики. Она и далее будет работать над другими проектами помимо выпуска пластинок для Metallica. В то же время рок-группа получает производственного партнёра, на которого сможет положиться при потенциальных проблемах в отрасли. Например, из-за дороговизны оборудования и материалов, проблем с поставками и очередей на фабриках некоторые исполнители вынуждены переносить выходы своих альбомов на виниле. Имея собственный завод по выпуску пластинок, Metallica сможет обезопасить себя от этих рисков.

Источник: billboard