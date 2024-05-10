Softserve, Luxoft и Infopulse. Появился рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди IT-компаний

За 2023 год IT-компании уплатили уплатили в государственный бюджет 20,8 миллиарда гривен налогов.

Это 7,4% больше, чем в 2022-м году, сообщает AIN.UA.

Налоги от резидентов «Дія.City»

Топ-10 компаний-резидентов «Дія.City», которые по данным YouControl перечислили в бюджет больше всего налогов, возглавила Fintech Band, которая владеет monobank.

Суммарно компания перечислила 705,1 миллиона гривен. 22 апреля 2024 года владелец Олег Гороховский сообщил, что компания заплатила 806 миллионов гривен — разницаприходитсяна юридические лица, которые не являются резидентами «Дія.City» (ООО «КОТО ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Терабайт», «ШЕЙК ТУ ПЕЙ» и «Килобайт1024»).

Налоги от IT-компаний

Во второй таблице приведены IT-компании, которые перечислили наибольшую сумму в государственный бюджет.

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Есть компании, которые попали в оба списка, однако при анализе OSINT-сообщество принимало во внимание юридических лиц.

Также отметим, что ІТ-специалисты с начала полномасштабного вторжения увеличили начисление налогов в бюджет Украины на 45%. За 2021 год начислено 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.

Выросла и общая доля IT в структуре налоговых поступлений: 1,14% в 2022 году против 1,46% в 2023 году.