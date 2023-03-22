«Мавка. Лісова пісня» за 3 недели проката собрала около 82 млн грн и стала самой кассовой украинской кинолентой за все время независимости

Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» продолжает бить рекорды в украинском прокате. Напомним, в первый уикенд проката этот мультфильм собрал почти 25 млн грн, что стало новым рекордом среди украинских релизов. А сейчас, по данным Госкино, «Мавка» стала самым кассовым украинским фильмом за все годы независимости.

С начала проката в украинских кинотеатрах на мультфильм «Мавка. Лісова пісня» было продано 642 671 билет, а суммарный бокс-офис составил 81 848 415 грн. Этот результат более чем на 10 млн грн превосходит показатель фильма «Я, ты, он, она», который расположился на второй строчке рейтинга. При этом следует отметить, что рекордного результата «Мавка» смогла достичь всего за 3 недели показов, и сейчас прокат продолжается. Следовательно, можно ожидать дальнейшего роста показателя кассовых сборов.

Авторы мультфильма отмечают, что таким результатам есть вполне логическое объяснение. «Мавка. Лісова пісня» оказалась столь популярной, что и через 3 недели после начала проката продолжает собирать полные залы кинотеатров.

«Третье выходные подряд наши зрители из разных городов Украины проводят время за просмотром «Мавки». Многие из вас даже посещают сеансы во второй и третий раз, каждый раз открывая новые и новые сокровенные смыслы и визуальные «пасхалки» — об этом мы узнаем из ваших отзывов», — отмечается на странице в Facebook.

Напомним, «Мавка. Лісова пісня» – второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad («Похищенная принцесса: Руслан и Людмила»). Сценарий анимационной ленты базируется на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» и образах украинской мифологии.

Мультфильм создан студией Animagrad (FILM.UA Group) при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine – USAID Украина). Кинотеатральную дистрибуцию проводит FILM.UA Distribution и Киномания.