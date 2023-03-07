«Мавка. Лісова пісня» за первый уикенд проката собрала почти 25 млн грн — рекорд среди украинских релизов

Долгожданный анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» собрал 24,9 млн грн в течение первого уик-энда кинотеатрального проката. Таким образом, новинка стала рекордсменом по кассовым сборам среди отечественных релизов по результатам первого уик-энда проката.

Премьера анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» состоялась 2 марта. Мультфильм вышел в прокат в Украине, странах Северной Африки и Ближнего Востока. В течение 4-5 марта зрители приобрели более 189 тыс. билетов на «Мавку». Это существенно превышает показатели других подобных анимационных фильмов. Например, фильм «Щедрик», который Film.ua Group считают успешным в кинопрокате, за 8 недель собрал более 84 тыс. зрителей и 10,6 млн грн кассовых сборов.

В целом, права на трансляцию «Мавки» продали более чем для 20 территорий. Среди них упоминаются США, Канада, Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Чехия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия, Греция, Монголия, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Также сообщалось, что команда FILM.UA Distribution ведет переговоры с партнерами Азиатского региона, в частности, Китаем, Кореей и Японией.

С учетом большого количества стран, где будет проходить показ, можно ожидать дальнейшего существенного прироста кассовых сборов «Мавки».

Источник: forbes