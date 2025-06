El creador de «The Last of Us» planea dejar de hacer adaptaciones de juegos, pero pensar en «19 temporadas de GTA» no le da tranquilidad

Craig Mazin planea poner fin a las adaptaciones de videojuegos tras finalizar series «The Last of Us».

La primera temporada de la serie fue un gran éxito, que, junto con el gran éxito de crítica, también fue un gran éxito, trajo récord de visitas a HBO y se llevó varias estatuillas «Emmy». La situación de la segunda no está tan clara, ya que tras el episodio con con el asesinato de Joel, los índices de audiencia caían dramáticamenteActualmente se centra en con un 37% en Rotten Tomatoes.

No se sabe si está relacionado o no, pero recientemente uno de los showrunners de la serie, Craig Mazin, dijo que planea prescindir de las adaptaciones de videojuegos tras la finalización de «The Last of Us», al que calificó como su «canto del cisne de los videojuegos».

«Por supuesto, no volveré a hacerlo, porque ¿qué será lo siguiente?», — dijo Mezin en entrevista con Scifi Now aunque unos segundos después añadió: «Sin embargo, a veces pienso: «Oh no, sigue, haz otra cosa»».

Como ejemplo, Mezin citó sus «pensamientos masoquistas» sobre GTA, como «una serie de televisión con 19 temporadas» o incluso algo como Candy Crush.

Señaló que si finalmente se aleja de las adaptaciones de juegos, no le importaría ver lo que hacen otros y, si es necesario, ayudar como productor.

«Me encantaría ayudar a crear buenas adaptaciones de videojuegos como productor,» dijo Mezin.

En otro momento de la entrevista, Mezin señaló que «Hollywood ha despertado» en cuanto a adaptaciones de juegos, dado el éxito de series como «The Last of Us» o «Foulout»o una película sobre Minecraftque rozó los mil millones de dólares en taquilla. Y es cierto, para según los cálculos de Game Spoty actualmente tiene en desarrollo unas 40 películas de videojuegos y numerosas series de televisión. La serie «Twisted Metal» regresa en julio, y más adelante, en 2025, se estrenará el «Mortal Kombat 2» y la secuela «Five Nights at Freddy’s»mientras que el próximo año nos traerá «Street Fighter» y la segunda película de Super Mario Brothers.

En cuanto a «The Last of Us», las dos primeras temporadas se emiten actualmente en HBO y Max, mientras que la tercera aún está en desarrollo, centrado en Abbyoficialmente en desarrollo, y El cuarto completará la historia de la película