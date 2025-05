La cara de Abby en la serie «The Last Of Us» se pintó con CGI porque a la actriz le picó una araña

Resulta que en uno de los episodios de la segunda temporada de la serie «The Last Of Us», el rostro de la actriz Caitlin Deaver, que interpretaba a Abby, tuvo que ser «corregido» con ayuda de CGI.

En una entrevista concedida a The Los Angeles Times Deaver contó que sufrió una fuerte picadura de araña durante el rodaje del primer episodio, y que la marca era tan grande que el maquillaje no pudo con ella y tuvieron que utilizar gráficos por ordenador

«Fue en el primer episodio de Luciérnagas,» recuerda Caitlin. «Me fui a casa unas semanas y una araña me picó en la mejilla. Al principio pensé que era un sarpullido, pero era una enorme marca de mordedura. Odio usar la palabra, pero estaba supurando. La infografía funcionaba perfectamente, es imposible ver en la pantalla que algo va mal».

La actriz añadió que el incidente le dejó una cicatriz en la cara, ya que la mordedura requirió cirugía.

Caitlin Deaver, a pesar de aparecer solo en un par de episodios de la segunda temporada, es el nuevo personaje principal de The Last Of Us — es una soldado de la WLF y también da caza a Joel (Pedro Pascal) para vengar el asesinato de su padre médico, que tenía «con extremos» para operar a Ellie (Bella Ramsay). Los fans del juego original y los que ya han terminado de ver la segunda temporada de la serie saben bien que sus planes tuvieron éxito, y el personaje de Ramsay, a su vez, fue a la caza del asesino de Joel en Seattle, encontrándose con ella sólo en el final.

La actriz, al igual que su colega Bella Ramsaycriticado activamente por incompatibilidad física con el papel. Aunque la propia Deaver dijo que su fue elegido para el papel sin castingya que los creadores de la serie estaban seguros de que encajaría perfectamente en la historia. Curiosamente, cuando surgió por primera vez la idea de una adaptación cinematográfica del juego, Caitlin se reunió con el showrunner Neil Druckmann para hablar de una posible colaboración como Ellie, un papel que los fans promovieron activamente en su momento por su parecido con el juego.

Las dos primeras temporadas de «The Last of Us» ya se pueden ver al completo, La tercera está oficialmente en desarrollomientras que para completar la historia está prevista para el cuarto.

Anteriormente, la actriz Catherine O’Hara, que interpretaba a una psicóloga de Jackson Hole, confirmó que la tercera temporada de se centrará en la historia de AbbyY por las pistas en el episodio final, ya sabemos que vamos a mostrará los mismos 3 días en Seattlepero desde la perspectiva del personaje Deaver, no de Ellie y Dina. En la misma entrevista, Caitlin expresó su deseo de añadir a su historia un episodio flashback con su padre asesinado, como el que destacó las historias de Ellie y Joel con sus cumpleaños.