El libro que lee Abby en el final de The Last Of Us tiene una sorprendente conexión con «Game Of Thrones»

La segunda temporada de The Last Of Us ha finalizado oficialmente con el estreno del séptimo y último episodio, pero trajo un montón de interesantes «Pascuas» y pistas para la continuación de la historia.

El artículo contiene spoilers de la segunda temporada de The Last Of Us.

Si ya has visto el séptimo episodio, sabrás que en el final se nos muestra a Abby en la sede de la WLF con la leyenda «Seattle. Día 1» — es prácticamente una pista de que la tercera temporada comenzará con los mismos tres días en la ciudad, pero desde la perspectiva del personaje de Caitlin Deaver, no de Ellie y Dina. Cuando Abby es citada en el despacho de Isaac, tiene en sus manos un misterioso libro titulado «Ladrones de ciudad» Ben Davidoff — y, como señala el sitio web Screen Rant, se trata de una referencia directa al codirector de Juego de Tronos, David Benioff, que publicó una novela de juventud en 2008, Ciudad de ladrones, sobre la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, la aparición del libro en manos de Abby refleja los acontecimientos del videojuego, con la única salvedad de que el personaje sostiene un ejemplar real. Cabe suponer que la decisión de actualizar el título y el autor está relacionada con los cambios en la línea temporal de la serie, donde el brote ocurrió en 2003, no en 2013, por lo que el libro de Benioff aún no había sido escrito en ese momento.

El director de The Last Of Us, Bruce Straily, en Entrevista con la industria de los juegos en 2012, dijo que «Ciudad de ladrones» fue una de las principales inspiraciones para —, no en términos narrativos, sino como una forma de explorar cómo contar una historia de manera que los lectores se impliquen emocionalmente en los personajes y sus objetivos. El libro también explora el desarrollo de un vínculo entre dos personajes mientras se adentran en territorio peligroso.

Entre otras cosas, «City of Thieves» se burla de la aparición de un nuevo personaje secundario en The Last Of Us al hacer que uno de los protagonistas se llame Leo — cierta parte del juego narra la amistad de Abby con el personaje epónimo y su hermana Yara, nacida de una devota madre Serafín.

En realidad, la aparición del libro de Benioff no es la única conexión entre TLOU y «Juego de Tronos». Los actores Pedro Pascal y Bella Ramsay, mucho antes de aparecer en los papeles de Joel y Elly, interpretaron a Oberyn Martell y Liana Mormont en la serie basada en los libros de George Martin. Además, Mark Milod, que dirigió seis episodios de «Juego de Tronos», codirigió «The Last of Us», y el showrunner de TLOU Craig Mazin ayudaron a crear el rough cut de «Winter is Coming».

En cuanto a Benioff, él y su colega Daniel Weiss dirigieron «Juego de Tronos» desde el principio hasta la última temporada, y fue su algunos aficionados critican el polémico final. El dúo trabaja actualmente en la segunda temporada «El problema de los tres cuerpos».

Las dos temporadas de The Last of Us pueden verse simultáneamente en Max streaming, mientras que en Ucrania pueden verse legalmente en Megogo. Anteriormente, HBO facilitó información sobre el visionado del final de la segunda temporada, que reunió a 3,7 millones de espectadores en varias plataformas — El episodio de debut, en comparación, tuvo 5,3 millones de espectadores, pero la empresa espera que el séptimo episodio le alcance más tarde.