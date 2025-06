La protagonista de «The Last of Us» será Abby — Neil Druckmann habla sobre la tercera temporada

Se espera que la tercera temporada de «The Last of Us» cuente la historia de Abby (Caitlin Dever) — HBO ha dado «luz verde».

La noticia contiene spoilers de The Last of Us Parte 2

El cocreador de la serie, Neil Druckmann, ha confirmado que HBO dio al equipo una libertad creativa inesperada. La decisión de hacer Abby en el papel principal en la tercera temporada no sorprenderá a quienes hayan jugado a The Last of Us 2. Revela una historia ambigua desde ambos lados — tanto Ellie como Abby. La segunda temporada de la serie cubrió los acontecimientos de la primera mitad del juego, donde el jugador sigue el viaje de Ellie a Seattle. En el final, que difiere de la versión del juego, el despertar de Abby es visible y el título «Seattle, día uno».

«Creo que fue lo correcto — estar en HBO, que apoyó estas decisiones controvertidas. Pero estas decisiones eran necesarias para la historia, e incluso ahora no puedo creer que nos permitieran estructurar la serie como lo hicimos. Quiero decir, acabamos de terminar la segunda temporada, y la tercera va a ser —spoiler alert— con Caitlin en el papel principal», — dice Druckmann.

El cocreador de la serie, Craig Mazin, comentó la parte en la que Abby mata a Joel — una escena que se convirtió en un punto de inflexión tanto en el juego como en la serie. Aunque la atmósfera del suceso es diferente, dice, con el fin de fundamentar la serie y mostrarla desde la perspectiva del dolor, no sólo de la venganza. Al mismo tiempo, el showrunner reconoció que dar una larga pausa a un personaje y luego convertirlo en protagonista es un riesgo. Pero cree que la televisión carece de este tipo de soluciones narrativas.

Druckmann y Meisin también han dado pistas sobre la atmósfera de la próxima temporada. Según ellos, el ritmo y el estilo serán ligeramente diferentes esta vez: «Es más una temporada de agua que de fuego». La próxima temporada también contará con el conflicto entre el WLF (Washington Liberation Front) y los Scarred Onesy Un rey rata en un hospital abandonado.

Así que los showrunners están planeando tanto la tercera como la cuarta temporada — aunque El final de la segunda temporada de The Last of Us registró una caída catastrófica de visitas. Espectadores, por decirlo suavemente, no estaban satisfechos con la segunda temporada. Muchas de las escenas y personajes clave se El final ha sido cambiado, incluyendo el propio final. Pero el odio masivo no detuvo a Meisin, Druckmann y HBO.

Fuente: IGN