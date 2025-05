La segunda temporada de The Last of Us ha terminado oficialmente — con un final diferente al del juego

El séptimo y último episodio de la segunda temporada de The Last of Us ya ha recibido muchas críticas por parte de los fans de HBO, en especial porque contiene un cliffhanger no demasiado agradable (que ya conocíamos por las críticas previas de publicaciones especializadas).

El artículo contiene spoilers de la segunda temporada de The Last of Us.

Hasta ahora, el séptimo episodio ha 7,3/10 en IMDbque es la nota media de la temporada. A título comparativo, la calificación más alta (9,3) se dio al episodio de El fatídico encuentro de Abby y Joel mientras que el más bajo (6,9) es el episodio sobre el primer día de Dina y Ellie en Seattle.

Los creadores decidieron cambiar ligeramente el final respecto a The Last of Us Parte 2 y dejarlo abierto: Abby y Ellie se encuentran por primera vez en Seattle, se produce un disparo… y ya está (en el juego, al menos, Ellie se levanta después). La cámara nos lleva entonces a «, unos días antes de», donde Abby se despierta en la sede de WLF en Seattle, insinuando que la siguiente temporada mostrará los mismos tres días en la ciudad, pero desde la perspectiva de un personaje diferente.

El hecho de que la tercera temporada se centrará en la historia del personaje de Caitlin Deaver ya ha dicho en una entrevista Catherine O’Hara, quien confirmó que aún no está prevista la aparición de la psicóloga Gail en la secuela. Además, la próxima temporada, planean explorar más profundamente el conflicto entre el WLF (Washington Liberation Front) y los Scarred Onesy muestran al Rey Rata en un hospital abandonado.

Curiosamente, los directores Craig Mazin y Neil Druckmann planearon originalmente un final alternativo, pero finalmente dejaron el cliffhanger en su sitio, fue quizás el único aspecto negativo de la temporada que los críticos han mencionado en anteriores reseñas (lo que no puede decirse de la respuesta del público).

«Estábamos abiertos a un final diferente. Hablamos mucho de ello, lo pensamos,», — dijo Mezin (vía GamesRadar). «Por supuesto que queríamos planearlo todo. Tal vez deberíamos entrelazar las historias. Quizá deberíamos avanzar y retroceder. Tal vez deberíamos probar esto, tal vez aquello, y luego, eventualmente, sólo recuerdo haber dicho: «¿No es parte de la genética de cómo funciona esta historia? Es sólo parte de la genética.»»

Las dos temporadas de The Last of Us se pueden ver actualmente de forma simultánea en Max streaming, mientras que en Ucrania se pueden ver legalmente en Megogo (con actuación de voz ucraniana, por desgracia, no doblada). En tercer lugar — oficialmente en desarrollopero sin fecha de lanzamiento todavía. Y no va a ser la definitiva, porque Mezin dijo que completar la historia en él «ninguna posibilidad».

La serie «The Last of Us» — es una adaptación de los juegos postapocalípticos de la serie The Last of Us de Naughty Dog. La primera temporada contaba la historia del contrabandista Joel (Pedro Pascal), encargado de guiar a la adolescente Ellie (Ramsay) por las regiones estadounidenses devastadas por una pandemia de hongos parasitarios. La segunda tiene lugar cinco años después y cuenta con los personajes clave de The Last of Us Part 2: Abby, interpretada por Caitlin Deaver, que buscará a Joel para vengarse, Dina (Isabela Merced), que es el nuevo interés amoroso de Ellie, Jesse (Young Masino), e Isaac, cuyo papeles doblada en televisión por Jeffrey Wright.