Brave1 увеличил гранты для оборонных разработок: можно получить до 2 млн гривен

Кластер Brave1 увеличивает гранты для оборонных разработок — теперь можно получить от 500 тыс до 2 млн гривен. Ранее сумма средств составляла $5 000 и $25 000.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Для кого

Условия таковы:

податься могут украинские производители, разработки которых прошли оборонную экспертизу;

разработки должны получить общую оценку и оценку текущего уровня готовности разработки на уровне не менее 4 баллов.

Размер финансирования зависит именно от оценки.

Средства можно тратить на закупку необходимого оборудования и комплектующих, R&D и развитие продукта. Об этом каждый разработчик будет отчитываться. Если грант использован с нарушениями, средства придется вернуть.

Подать заявку можно по ссылке

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Грантовую программу Brave1 запустили в июле 2023 года. За это время выдали 189 грантов на общую сумму $3,3 миллиона. Благодаря грантовой поддержке был улучшен технологический уровень готовности более 80% разработок и масштабировано производство трети.

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