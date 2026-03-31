31.03.2026

Иран (КСИР) угрожает уничтожить офисы Apple, Google и Microsoft на Ближнем Востоке

София Шадрина

ІРГК загрожує компаніям Google на Близькому Сході / ldaily.ua/

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил 18 американских технологических компаний законными военными целями. Удары по их объектам на Ближнем Востоке обещают начать с 20:00 по тегеранскому времени в среду, 1 апреля.


В перечень КСИР угроз IT-компаниям вошли Microsoft, Apple, Google, Meta, Intel, IBM, NVIDIA, Oracle, Palantir, Cisco, HP, Dell, JPMorgan, Tesla, General Electric, Boeing, Spire Solutions и G42. ИРГК заявил, что каждая из этих структур причастна к поддержке американской и израильской разведки и операций против Ирана.

«Эти компании должны ожидать уничтожения своих соответствующих подразделений в обмен на каждый террористический акт в Иране», — говорится в заявлении ИРГК, которое распространили государственные СМИ.

Отдельно КСИР призвал гражданских эвакуироваться из радиуса одного километра от объектов перечисленных компаний в регионе.

По данным Al Jazeera и The Register, аффилированное с КСИР агентство Tasnim обнародовало список из 29 конкретных локаций в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Катаре — офисы, дата-центры и исследовательские объекты. Среди них офисы Amazon и Microsoft в Тель-Авиве, инженерный центр NVIDIA, объекты Oracle и IBM в Иерусалиме и Абу-Даби.


Иранская сторона обосновывает выбор целей контрактом Project Nimbus 2021 года, по которому Google и Amazon получили от израильского правительства $1,2 млрд на развитие облачной и AI-инфраструктуры. По словам КСИР, эти компании предоставляют Израилю «фактически общегосударственный доступ к облачных и AI-технологий«.

Угроза появилась на фоне активного вооруженного конфликта: США и Израиль ведут удары по Ирану с 28 февраля 2026 года — сегодня 31-й день войны. По иранским данным, за это время уничтожено около 10 000 гражданских объектов, погибли по меньшей мере 1 937 человек. КСИР уже ранее заявлял об ударах по трем дата-центрам AWS в регионе. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи погиб в начале конфликта — его заменил Моджтаба Хаменеи.
Тем временем Трамп заявил, что война может завершиться «вскоре», а переговоры с Ираном продолжаются в закрытом режиме.

Источник: Times of Israel

