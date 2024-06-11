«Сначала пары, а потом разработки»: студенты КПИ создают электроноши для эвакуации военных

Студенты Киевского Политехнического Института создают эвакуационные наземные электроноши для ВСУ.
Такие управляемые электроноши помогают извлекать из горячих точек раненых бойцов, не рискуя при этом жизнью медиков, говорится в материале БЖ.
История создания
Все началось с кружка, который действовал еще до войны. На нем после занятий студенты могли конструировать всевозможные изобретения. В частности, спортивные болиды для гонок.
Однако после 24-го февраля в ход пошли другие изобретения: студенты кружка собственноручно начали собирать эвакуационные шасси на радиоуправлении.
Вдохновил их на это переселенец из Славянска Дмитрий Мамонов. Именно ему принадлежит эта разработка.
«Нашли в интернете патент разработчика Дмитрия Мамонова, он согласился нам передать технологию производства и стал руководителем этой затеи со студентами», — рассказывает студент-разработчик Иван Пидпалько.
Кроме того, такое наземное эвакуационное изобретение может подвозить противотанковые мины или снаряды или выполнять другие задачи.
Характеристики и принципы работы
Основное преимущество электронош — в том, что они складываются и раскладываются. Управлять можно пультом — на дистанцию ориентировочно 20 метров от нош связь ловит хорошо.
- Носилки мобильны и вмещаются в легковой автомобиль. В сложенном виде они занимают немного места, весят около 50 килограммов.
- Запросто выдерживают 150 кг, могут перевозить грузы.
- Стоимость материалов на одну такую эвакуационную ношу составляет ориентировочно 50 тысяч гривен.
Но есть у носилок и недостатки: они низковаты и некоторые места нужно будет объезжать. Несмотря на это, грязь разработка преодолевает легко, под силу ей и железнодорожные пути.
«На дистанцию ориентировочно 20 метров от носилок связь ловит хорошо, хотя мы проверяли и на 100 метров, и они ездят. Их применение не такое, что на 500 метров от оператора им надо быть и с дрона управлять, а просто рядом идет человек, так называемое сопровождение для облегчения. В будущем мы думаем делать более защищенную связь, дистанционное управление, чтобы вообще уменьшить человеческий фактор, чтобы не было людей, которые будут даже сопровождать разработку», — рассказывают разработчики.
Сейчас студенты уже сделали 3 носилки. Их сделали, проверяют, тестируют и готовят к отправке на фронт.
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