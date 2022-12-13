Больше никаких запотевших очков: исследователи разработали золотое нанопокрытие, которое нагревает стекло до 8°C и поглощает инфракрасное излучение

Такое золотое нанопокрытие можно использовать в производстве стекла для автомобилей или очков — оно помешает запотеванию во время влажных условий.

Исследователи ETH Zurich разработали золотое нанопокрытие, которое нагревает стекло до 8°C, поглощая большое количество инфракрасного излучения и предотвращая запотевание стекла во влажных условиях. В отличие от стандартных подходов, которые просто распределяют воду с помощью гидрофильных молекул, этот способ предотвращает даже начало конденсации.

Покрытие толщиной 10 нм содержит золото, расположенное между слоями оксида титана (который не только усиливает эффект нагрева за счет рефракции, но и защищает материал от износа). Оно также не приведет к перегреву в теплую погоду, поскольку предотвращает попаданию излучения на другую сторону стекла.

Исследователи говорят, что создали покрытие с помощью привычных для производства методов, таких как осаждение из паровой фазы. Другими словами, компаниям, возможно, не придется обновлять свои производственные линии.

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Хотя золото это достаточно дорогой материал — его количество, необходимое для создания продукта минимальное (оно примерно в 12 раз тоньше обычного сусального золота), что не должно оказать значительного влияния на цену очков. Вместе с тем команда планирует изучить использование других металлов.

Исследователи уже подали заявку на патент, но ни одна компания пока не заинтересовались изделием. По счастью, покрытие может не ограничиваться очками, его можно использовать для уменьшения запотевания лобового стекла автомобиля, а будущие разработки могут быть полезны для зеркал, окон и других прозрачных поверхностей.

Источник: Engadget