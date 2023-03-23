Relativity Space запустила Terran 1 — первую в мире напечатанную на 3D-принтере РН с метан-кислородными двигателями

Компания Relativity Space осуществила запуск своей ракеты Terran 1. Её особенностью является тот факт, что это первая в мире ракета, (большей частью) созданная методом 3D-печати.

Пуск ракеты Terran 1 в рамках миссии GLHF (Good Luck, Have Fun) осуществлялся с площадки Launch Complex 16 космодрома на мысе Канаверал в 20:25 по местному времени (02:25 23 марта по Киевскому времени). Запуск и первые этапы тестового полета прошли хорошо. Ракета пережила этап Max-Q (когда нагрузка на конструкцию достигает максимального значения), а затем успешно разделились первая и вторая ступени. Но примерно через 3 минуты после старта что-то пошло не так, и разгонный блок не смог выйти на орбиту.

Несмотря на то, что Relativity Space не удалось достичь всех поставленных целей, в целом в компании довольны результатами тестового запуска.

«Никто никогда не пытался запустить на орбиту ракету, напечатанную на 3D-принтере, и, хотя сегодня мы не сделали этого полностью, мы собрали достаточно данных, чтобы показать, что летающие ракеты, напечатанные на 3D-принтере, жизнеспособны», — заявила представитель Relativity Space Арва Тизани Келли.

Соучредитель Relativity Space Тим Эллис сказал перед запуском, что прохождение через Max-Q станет ключевым моментом для миссии GLHF.

Компания Relativity Space была создана в 2016 году Тимом Эллисом и его коллегой по Blue Origin Джорданом Нуном. Целью компании является создание решения для запуска в космос относительно небольших полезных нагрузок. Для этого планируется использовать одноразовую двухступенчатую ракету Terran 1. Ракета высотой 33 метра способна доставить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 1250 кг. Запуск Terran 1 будет стоить заказчикам $12 млн. Компания уже подписала контракты на общую сумму $1,65 млрд.

Тестовая версия Terran 1, использовавшаяся для миссии GLHF, включала большое количество компонентов, созданных методом 3D-печати. Общая масса 3D-напечатанных материалов достигала 85%. В дальнейшем Relativity Space намерена увеличить этот показатель до 95%.

Компания также разрабатывает более крупную и мощную многоразовую ракету Terran R, к запускам которой планируется приступить в следующем году. Эта версия также будет создаваться методом 3D-печати. Она получит высоту 66 метров и сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 20 тыс. кг полезной нагрузки. По данным Relativity Space, миссия GLHF в значительной степени будет способствовать разработке ракеты Terran R.

Источник: space