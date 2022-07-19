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Relativity Space и Impulse Space анонсировали первую коммерческую миссию на Марс с использованием напечатанной на 3D-принтере ракеты Terran R

Relativity Space и Impulse Space анонсировали первую коммерческую миссию на Марс с использованием напечатанной на 3D-принтере ракеты Terran R

Калифорнийский стартап Relativity Space, который занимается разработкой ракеты, полностью напечатанную на 3D-принтере, готовится к марсианской миссии в сотрудничестве с компанией Impulse Space. По условиям соглашения, компания Relativity Space намерена запустить свою ракету Terran R, которая доставит к Красной планете первую коммерческую полезную нагрузку – орбитальный модуль Impulse Space Mars Cruise Vehicle и посадочный модуль Mars Lander.

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В рамках соглашения окно запуска открывается в 2024 году, и миссия должна быть выполнена до 2029 года. Пуск ракеты по заказу Impulse Space должен состояться с мыса Канаверал, штат Флорида. Оказавшись на орбите Марса, модуль Mars Lander, оснащённый аэрооболочкой, войдёт в атмосферу красной планеты и приземлится на её поверхности. Этот модуль будет иметь собственный полезный груз, который позволит проводить исследования и разработки, необходимые для построения многопланетного будущего человечества.

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Напомним, Terran R разрабатывается как первая в мире многоразовая, полностью напечатанная на 3D-принтере ракета. Благодаря запатентованному процессу 3D-печати Relativity Space и специфическим материалам, Terran R отличается уникальной геометрией конструкции, которую невозможно достичь при традиционном производстве. Terran R имеет 5-метровый обтекатель, который позволяет отправлять в космос в 20 раз большую полезную нагрузку, чем Terran 1.

Relativity Space стала на шаг ближе к первому запуску ракеты Terran 1, полностью распечатанной на 3D-принтере


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