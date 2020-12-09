«‎‎Карантин зимних каникул». Кабмин утвердил новый локдаун с 8 по 24 января

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В правительстве допускают, что могут ввести локдаун раньше, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшится.

Как и ожидалось, на сегодняшнем заседании Кабмин принял решение о введении жестких карантинных ограничений с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 после новогодних праздников. О принятии соответствующего постановления (оно пока не было опубликовано) сообщил премьер- министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров продлил национальный карантин, который действует сейчас, с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля. Кроме того, принятый документ предполагает введение усиленного 16-дневного карантина — ограничения будут действовать с 8 по 24 января 2021 года.

«Это делается для предотвращения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить, в частности, и после новогодних праздников. То есть, усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, которая может сформироваться на протяжении праздников». Денис Шмыгаль, премьер- министр Украины

Какие новые запреты предполагает «Карантин зимних каникул», который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года:

посещать учебные заведения (за исключением учреждений дошкольного образования и специальных учреждений);

работать кафе, барам, ресторанам (за исключением работы в режиме на вынос и доставки);

работать заведениям питания в аэропортах;

работать ТРЦ, развлекательным заведениям (за исключением продуктовых магазинов, аптек в торговых центрах);

работать салонам красоты, фитнес-залам, бассейнам, продовольственным и непродовольственным рынкам;

проводить массовые мероприятия.

Новые ограничения не затрагивают супермаркеты, аптеки, банки, почтово-логистических операторов, отели. Работать общественного транспорта (городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластному) разрешено с ограничениями «оранжевой» зоны. Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений, а для международных действуют ограничения в странах назначения.

Отдельно правительство разрешило заведениям питания работать до 23:00 с условием оплаты последнего заказа до 22:00. В новогоднюю ночь заведения питания смогут работать до 01:00.