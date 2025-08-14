133-летняя Kodak может окончательно исчезнуть из-за долгов

Компания Kodak, которая более 133 лет была символом фотографии, оказалась на грани финансового краха. В своем последнем финансовом отчете она прямо заявила, что не имеет достаточно средств для погашения долговых обязательств. Это ставит под «серьезное сомнение способность компании продолжать деятельность».

Финансовые показатели и долги Kodak

По итогам второго квартала этого года Kodak получила $265 млн выручки — на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($267 млн). При этом финансовый результат ухудшился радикально: вместо $26 млн прибыли год назад компания зафиксировала $26 млн убытков.

Самый острый вопрос — долг в размере около $500 млн, который нужно погасить до мая 2026 года. Однако уже сейчас у компании нет ни закрепленного финансирования, ни свободной ликвидности для своевременного выполнения обязательств, если они станут текущими. В документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США главный бухгалтер и корпоративный контролер Kodak Ричард Майклз прямо отметил:

«У Kodak есть долг, срок уплаты которого наступит в течение 12 месяцев, но нет ни утвержденного финансирования, ни достаточной ликвидности, чтобы выполнить обязательства согласно действующим условиям».

Он добавил, что эти условия «ставят под серьезное сомнение способность компании продолжать деятельность».

Несмотря на критическую ситуацию, в Kodak заявляют, что попытаются выплатить значительную часть долга досрочно, в частности путем прекращения взносов в пенсионный фонд компании. Но на финансовое давление накладываются и торговые барьеры — пошлины администрации Дональда Трампа. В Kodak предупреждают, что они будут иметь «существенное влияние» на бизнес, поскольку значительная часть продукции (камеры, пленка, чернила для печати) производится именно в США. А значит, подпадает под цепочки поставок, где тарифы могут увеличить расходы.

От пика славы до кризиса

Kodak берет начало в 1880 году, когда банковский служащий Джордж Истмен из Рочестера, штат Нью-Йорк, запатентовал машину для создания сухих фотопластин. В 1892 году предприятие официально стало называться Eastman Kodak Company.

В 1970-х Kodak контролировала около 90% рынка фотопленки и 85% продаж фотоаппаратов в США. Но с появлением цифровых технологий компания остановила продажи традиционных пленочных камер в большинстве стран еще в 2004 году. В 2012-м Kodak объявила о банкротстве по процедуре Раздела 11 с долгами $6,75 млрд.

Выйдя из банкротства в 2013 году, компания сделала ставку на коммерческую печать, упаковку и лицензирование бренда. Она пробовала запускать смартфоны, даже создавала собственную криптовалюту KodakCoin, а во время пандемии — производила фармацевтические ингредиенты. Но последнее направление закончилось скандалом и расследованиями, которые заставили свернуть проект.

Неожиданный успех Kodak получила в сегменте моды. В Южной Корее сейчас работает более 120 офлайн-магазинов, продающих только одежду с символикой бренда. Но это направление приносит недостаточно дохода, чтобы удержать компанию на плаву.

