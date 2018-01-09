Kodak анонсировал криптовалюту для фотографов KODAKCoin, акции компании выросли до 129%

Компания Kodak заключила лицензионное партнёрство с WENN Digital, объявив о запуске криптовалюты KODAKCoin и платформы на основе блокчейн для управления правами на изображения KODAKOne. Учитывая, что компания в одном анонсе использовала слова «криптовалюта» и «блокчейн» это не могло не отразится на стоимости её акций, которые на момент написания новости во время торгов выросли до 129%.

Что же планирует делать Kodak в новом для себя бизнесе? В компании обещают, что с помощью KODAKOne фотографы получат зашифрованную электронную учётную книгу прав собственности на свои новые и старые фотографии. При этом платформа будет сканировать интернет и отслеживать изображения, зарегистрированные в ней, и в случае нарушения авторских прав возьмёт на себя процесс пост-лицензирования, чтобы фотографы могли получить своё вознаграждение. Последнее, к слову, им предлагают получать через криптовалюту KODAKCoin.

«Для многих в технологической отрасли «блокчейн» и «криптовалюта» – это просто «горячие» слова, но для фотографов, которые долгое время пытались получить контроль над своими работами и тем, как они используются, эти слова являются ключом к решению проблемы, которая казалась неразрешимой», заявил во время презентации генеральный директор Kodak Джефф Кларк. Сложно сказать, как будет с фотографами, но словами «блокчейн» и «криптовалюта» компания уже смогла переломить негативный тренд падения своих акций, стоимость которых за год снизилась с $15,3 до $3,1 за одну акцию.

Первичное предложение криптовалюты KODAKCoin в Kodak планируют провести 31 января этого года для инвесторов из США, Великобритании, Канады и других избранных стран, которые пока не называются.

Источник: Business Wire