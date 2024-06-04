14 минут геймплея Elden Ring: Shadow of the Erdtree

На YouTube-канале Game Informer вышло 14-минутное видео, демонстрирующее игровой процесс дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Геймплей раскрыт благодаря тому, что FromSoftware сняла эмбарго на публикацию обзоров Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Следовательно, вскоре можно ожидать появления еще большего количества геймплейных роликов.

Обозреватели, которым посчастливилось досрочно опробовать дополнение, говорят, что оно похоже на оригинальную игру, и уровень сложности заставляет игроков напрягаться. DLC предлагает новые виды оружия и доспехов, а боссы получили интересные разновидности атак. Экипировка играет важную роль, поэтому требования к ней достаточно высокие.

Всего в Elden Ring: Shadow of the Erdtree можно ожидать встретить более 10 боссов, более 100 новых единиц оружия, включая 8 новых категорий, каждая с несколькими вариациями.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на консолях Xbox, PlayStation и ПК и станет «крупнейшим расширением» FromSoftware за всю историю. Это также будет единственное DLC Elden Ring, но, возможно, не конец серии.