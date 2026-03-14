Никаких DLC для Cyberpunk 2077: в CD Projekt RED опровергли обнадеживающие слухи

София Шадрина

Більше жодних DLC для Cyberpunk 2077: у CD Project RED підтвердили сумні чутки / GameRant

Польская студия CD Projekt Red официально опровергла слухи о «секретном» новом DLC для Cyberpunk 2077. После вопроса фаната в соцсетях разработчики прямо заявили — новых крупных дополнений для игры не планируется.


«На данный момент у нас нет планов по новым DLC для Cyberpunk 2077», — сообщили в официальном аккаунте игры.

В студии уточнили, что это касается любых крупных расширений — как платных, так и бесплатных. Если позиция компании изменится, об этом сообщат отдельно.

Ожидания нового контента возникли не на пустом месте. После релиза масштабного обновления 2.0 и сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игра еще некоторое время получала крупные патчи с новыми функциями и игровыми механиками. Поэтому часть игроков предположила, что студия может готовить еще одну экспансию.

Кроме того, в предыдущие годы в сети появлялись утечки с этапа разработки, где упоминалось возможное дополнение с кодовым названием Moon. По неофициальной информации, оно могло перенести события игры на колонизированную Луну, однако этот проект так и не был реализован.


Почему Phantom Liberty осталась единственным крупным DLC

После релиза «Phantom Liberty» студия фактически завершила создание нового крупного контента для игры. Одной из причин стала смена технологической стратегии компании: CD Projekt Red постепенно отказывается от собственного движка REDengine и переходит на Unreal Engine 5 для будущих проектов.

Из-за этого Phantom Liberty изначально рассматривали как главное и единственное крупное сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077.

Для сравнения, предыдущая RPG студии — The Witcher 3: Wild Hunt — после релиза в 2015 году получила два масштабных сюжетных расширения и 16 бесплатных DLC. Именно поэтому часть фанатов ожидала подобной модели поддержки и для Cyberpunk 2077, но студия в итоге выбрала другой подход.

Дальнейшие перспективы для франшизы Cyberpunk

Несмотря на завершение крупных DLC, франшиза продолжит развиваться. В CD Projekt Red уже работают над продолжением под кодовым названием Project Orion — следующей игрой во вселенной Cyberpunk.

В то же время студия параллельно разрабатывает несколько новых проектов в франшизы The Witcher, в частности следующую часть серии. Из-за этого новая игра во вселенной Cyberpunk, вероятно, появится не раньше второй половины десятилетия.

После сложного запуска в 2020 году Cyberpunk 2077 пережила масштабную перезагрузку: игру существенно переделали большим обновлением 2.0, выпустили сюжетное дополнение Phantom Liberty и десятки патчей. Теперь основные ресурсы студии постепенно переключаются на новые проекты.

Источник: GameRant

