15% надбавка и «страховка» 25 000 грн. Укрпошта обеспечит сотрудникам специальные условия на время карантина

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Гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский на своей страничке в Facebook объявил о дополнительных гарантиях для сотрудников (в штате компании — 65 000 человек) на время карантина.

Во-первых, вводится система специального страхования для сотрудников, и каждый, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме, гарантировано получит, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, материальную помощь в размере 25 000 гривен на восстановление и лечение.

Во-вторых, руководство приняло решение о введении 15% надбавки для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров.

И, в-третьих, Укрпошта вводит временный порядок предоставления услуг в случае, если есть подозрение на заражение клиента с целью минимизации контактов и рисков. Увы, подробностей на этот счет он не предоставил.

Сотрудников обеспечат всеми необходимыми средствами защиты: маски, очки, перчатки, халаты, антисептики. По словам Смелянского, 70-75% процентов отделений и объектов уже ими обеспечен, а оставшиеся получат средства в ближайшее время. К настоящему моменту компания выделила более 25 миллионов гривен на эти цели, и планирует ориентировочно направлять до конца карантина 4-5 миллионов в неделю на закупку средств защиты. В условиях отсутствия городского и междугороднего транспорта компания обеспечивает подвозку сотрудников к местам работы — до конца следующей недели оператор обещает полностью решить вопрос с подвозом сотрудников.

Наконец, Смелянский заявил о намерении заполнить все имеющиеся 3000+ вакансий, сохранив и создав максимальное количество рабочих мест. На следующей неделе будет объявление о программе набора. Также сегодня должен состояться анонс крупной национальной инициативы, которая поможет миллионам людей оставаться дома.

Напомним, на прошлой неделе Укрпошта совместно с Liki24.com запустила бесплатную доставку безрецептурных лекарств в мелкие города и села.

Источник: Игорь Смелянский Facebook