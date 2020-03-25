Укрпошта и Liki24.com обеспечат бесплатную доставку безрецептурных лекарств в мелкие города и села





Национальный почтовый оператор Укрпошта совместно с сервисом по поиску и доставке лекарств Liki24.com запустили услугу бесплатной доставки безрецептурных медицинских препаратов в регионы.

Запуск сервиса стал возможен благодаря принятого 23 марта постановления КМУ, которое разрешает почтовым операторам заниматься доставкой лекарств в период карантина. Услуга уже доступна по всей Украине. В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф — 35 гривен, а в любые другие города и села — бесплатно.

Как рассказал основатель и глава Liki24.com, на сегодняшний день сервис сотрудничает с более чем с более чем 5600 аптеками по всей Украине, предоставляя актуальные данные о наличии и ценах на 55 000 аптечных товаров и помогая пользователям приобрести тот или иной препарат по наиболее выгодной цене.

В рамках услуги, которая будет доступна до конца карантина, пользователи могут заказывать посылки как на отделение, так и адресно к двери. Сообщается, что сроки доставки будут такими же, как для экспресс-отправлений.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте Сервиса Liki24.com с сегодняшнего дня. Для этого нужно зайти на сайт liki24.com, найти нужные лекарства, добавить их в корзину, оформить заказ и в способах доставки выбрать «Доставка з Укрпошта». С 27 марта заказ с бесплатной доставкой также можно будет оформить по телефону 068 296 14 52.

Сегодня, как известно, Кабинет министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране (до этого он действовал в девяти областях и Киеве), а также продлить карантин из-за коронавируса с 3 апреля до 24 апреля.

Источник: КМУ