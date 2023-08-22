Новости Новости 22.08.2023 в 10:25

За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

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Юрій Орос

Автор новин

За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

21 августа, беспилотники уничтожили бомбардировщик Ту-22М3, базировавшийся на военном аэродроме «Шайковка». Это уже вторая успешная атака на вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3 за три дня, еще и с помощью (почти) обычных квадрокоптеров.

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За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 — носители сверхзвуковых советских ракет Х-22. Они изначально предназначались для морских целей, однако после начала открытого российского вторжения в Украину ракеты стала орудиями многочисленных военных преступлений россии.

Первыми об атаке на аэродром «Шайковка» в Калужской области сообщили российские СМИ и телеграм-каналы. Как всегда, они сильно преуменьшили последствия взрыва от удара «дрона-камикадзе, от которого пострадал один неиспользуемый самолет».

За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

Далее информацию подтвердили в ГУР в комментарии для LIGA.net.

По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений.

— Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки

Юсов пояснил, что поставленные задачи «выполнили люди в координации с ГУР». Они пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись.

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За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3
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Так выглядел аэродром «Шайковка» до удара.

1За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

19 августа дроны (или несколько) атаковали другой аэродром — в Сольцах Новгородской области, в 280 км к югу от Санкт-Петербурга.

За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

Изменения окраса бомбардировщика хорошо видны на спутниковых снимках. Этот Ту-22м3 вероятно был готов к боевому вылету.

Еще лучше любоваться работой «людей в сотрудничестве с ГУР» и их квадрокоптеров на этом фото.

За три дня ВСУ обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали вражеские дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3

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