«Марічка» — видео первых испытаний украинского подводного дрона для поражения кораблей и не только в радиусе 1000 км

Украинский подводный дрон «Марічка» успешно прошел первые испытания.
Информацию и видео распространил телеграм-канал Kravchuk. Дрон предназначен для поражения кораблей, мостов, береговых укреплений и подводных лодок. При необходимости беспилотник может перевозить грузы военного или гражданского назначения вместо взрывчатки и выполнять разведывательную функцию.
- Длина – 6 м
- Ширина – 1 м
- Дальность – 1000 км
- Цена – 16 млн грн
Это первое упоминание об испытаниях этого подводного дрона. Его разработчиком является A.M.M.O., каждый может помочь с финансированием проекта на их сайте.20 июля на YouTube-канале AMMO Ukraine опубликовали видео, где было описано 7 преимуществ подводного дрона «Марічка»:
- Отсутствие экипажа — не будет погибших и раненых.
- Незаметность — подводный дрон сложнее обнаружить.
- Автономность — беспилотник может переходить в энергоэффективный режим ожидания.
- Дальность — более 1000 км.
- Большой объем для боекомплекта.
- Универсальность — может выполнить боевые, грузовые или разведывательные миссии.
- Эффективность — способность поражать подводные опоры мостов.
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