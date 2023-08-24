Новости Украина 24.08.2023 в 15:43

«Марічка» — видео первых испытаний украинского подводного дрона для поражения кораблей и не только в радиусе 1000 км

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Юрій Орос

Автор новин

Украинский подводный дрон «Марічка» успешно прошел первые испытания.

«Марічка» — видео первых испытаний украинского подводного дрона для поражения кораблей и не только в радиусе 1000 км

Информацию и видео распространил телеграм-канал Kravchuk. Дрон предназначен для поражения кораблей, мостов, береговых укреплений и подводных лодок. При необходимости беспилотник может перевозить грузы военного или гражданского назначения вместо взрывчатки и выполнять разведывательную функцию.

  • Длина – 6 м
  • Ширина – 1 м
  • Дальность – 1000 км
  • Цена – 16 млн грн

Это первое упоминание об испытаниях этого подводного дрона. Его разработчиком является A.M.M.O., каждый может помочь с финансированием проекта на их сайте.«Марічка» — видео первых испытаний украинского подводного дрона для поражения кораблей и не только в радиусе 1000 км20 июля на YouTube-канале AMMO Ukraine опубликовали видео, где было описано 7 преимуществ подводного дрона «Марічка»:

  1. Отсутствие экипажа — не будет погибших и раненых.
  2. Незаметность — подводный дрон сложнее обнаружить.
  3. Автономность — беспилотник может переходить в энергоэффективный режим ожидания.
  4. Дальность — более 1000 км.
  5. Большой объем для боекомплекта.
  6. Универсальность — может выполнить боевые, грузовые или разведывательные миссии.
  7. Эффективность — способность поражать подводные опоры мостов.

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