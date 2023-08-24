«Марічка» — видео первых испытаний украинского подводного дрона для поражения кораблей и не только в радиусе 1000 км

Украинский подводный дрон «Марічка» успешно прошел первые испытания.

Информацию и видео распространил телеграм-канал Kravchuk. Дрон предназначен для поражения кораблей, мостов, береговых укреплений и подводных лодок. При необходимости беспилотник может перевозить грузы военного или гражданского назначения вместо взрывчатки и выполнять разведывательную функцию.

Длина – 6 м

Ширина – 1 м

Дальность – 1000 км

Цена – 16 млн грн

Это первое упоминание об испытаниях этого подводного дрона. Его разработчиком является A.M.M.O., каждый может помочь с финансированием проекта на их сайте. 20 июля на YouTube-канале AMMO Ukraine опубликовали видео, где было описано 7 преимуществ подводного дрона «Марічка»: