Самый мощный Porsche Cayenne — плагин-гибрид Turbo E-Hybrid с 739 «лошадьми» под капотом и до 82 км на электротяге

Porsche дополнила модельный ряд нового поколения Cayenne (дебютировавшего в начале 2023 года) самой мощной версией — плагин-гибридом Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (SUV)

Согласно заявлениям Porsche, у Cayenne Turbo S E-Hybrid существенно увеличился запас хода на электротяге и мощность, а комфорт и динамика улучшились. Электродвигатель на 176 л.с. дополняет 4-литровый битурбо-двигатель V8 на 599 л.с. Их комбинированная мощность составляет 739 л.с., а максимальный крутящий момент — 950 Нм. Новый Cayenne Turbo E-Hybrid способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды и достигать 295 км/ч.

Cayenne Turbo E-Hybrid, по сравнению с предшественником, обеспечивает больший запас хода на электротяге и требует меньше времени для зарядки. Благодаря аккумулятору на 25,9 кВт·ч, запас хода на электротяге составляет до 82 км (EAER). Новое встроенное зарядное устройство на 11 кВт сократило время зарядки от домашнего настенного устройства или публичной станции до 2,5 ч.

Дизайн и интерьер Cayenne Turbo E-Hybrid

Cayenne Turbo E-Hybrid в мире продается в двух версиях кузова: классический SUV и Coupé. У всех выразительная передняя часть, характерная для моделей Turbo — увеличенные воздухозаборники системы охлаждения с блестящими черными лопастями, накладки колесных арок и задний бампер в цвете экстерьера. Модели Turbo E-Hybrid можно различить по двойным выхлопным трубам из матовой нержавеющей стали и красным тормозным суппортам.

Интерьер выделяется алюминиевыми вставками на панели приборов и дверях. В базовой комплектации авто имеет спортивный руль GT с подогревом и кожаные спортивные сиденья с 18 направлениями регулировки. Доступны также «комфортные» кожаные сиденья с регулировкой по 14 направлениям.

Новый Cayenne Turbo E-Hybrid оснащен новым кокпитом с полностью цифровой приборной панелью и модернизированной центральной консолью с дополнительным дисплеем для переднего пассажира. Светодиодные фары HD-Matrix предлагаются в базовой комплектации.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé с пакетом GT

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé с пакетом GT должен выражать спортивный характер. Для этой модели специально настроили шасси и системы управления, в том числе пневмоподвеску. Корпус опущен на 10 мм. Для GT увеличили развал передней оси на -0,58°. Это, в сочетании с более широкими передними колесами должно обеспечивать более динамичную реакцию руля, более высокую общую точность управления и лучшее сцепление. Керамические композитные тормоза Porsche (PCCB) идут в стандарте для пакета GT.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé с пакетом GT можно распознать по особой передней части авто с черными акцентами, расширителями колесных арок в черном цвете, карбоновыми накладками на спойлере на крыше, расположенными по центру выхлопными трубами и карбоновым задним диффузором. Крыша — из углеродного волокна.

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé с пакетом GT ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч. К сожалению, Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé с пакетом GT не доступен для заказа в Украине.

Доступность для заказа в Украине

Porsche планирует в течение 2023 года представить 3 гибрида, соответственно Cayenne Turbo E-Hybrid пока второй. В Украине кроссовер доступен для заказа в дилерской сети Porsche по цене от 7 612 920 грн.