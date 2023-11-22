2/3 украинцев не верят в Черную пятницу и не планируют ничего покупать во время распродаж – опрос Rakuten Viber

Rakuten Viber провела опрос среди украинцев и узнала об их отношении к Черной пятнице, а также выяснила, что они планируют покупать. В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 46 тыс. пользователей.
Результаты опроса показали, что 66% опрошенных не верят в «парад скидок» на Черную пятницу и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно. Только 13% опрошенных верят, что скидки в Черную пятницу есть: 6,5% собираются охотиться за скидками, остальные 6,5% верят, однако не планируют делать покупки. Только 1% украинцев не слышали о Черной пятнице.
На вопрос «Верите ли вы в «парад скидок» на Черную пятницу?» ответы распределились следующим образом:
- Не верю, это все маркетинговый ход – 66%;
- Не интересуюсь таким, просто покупаю то, что нужно, когда нужно — 20%;
- Верю, планирую в этом году охотиться на скидки — 6,5%;
- Верю, но не планирую в этом году ничего покупать – 6,5%;
- Никогда не слышал/-ла о Черной пятнице — 1%.
Две трети опрошенных (67%) украинцев ничего не будут покупать во время распродаж, 10% будут ориентироваться на скидки. Остальные респонденты откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, а самой популярной категорией стали одежда и обувь.
Ответы на вопрос «Если откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, что планируете приобрести?» распределились следующим образом:
- Я ничего не буду покупать — 67%;
- Заранее не знаю, буду ориентироваться на скидки – 10%;
- Одежда и обувь – 7%;
- Технику для дома – 4%;
- Гаджеты – 4%;
- Косметику, уход за собой, витамины – 3%;
- Товары для дома и ремонта – 2%;
- Товары для домашних любимцев – 2%;
- Товары для авто — 1%;
- Подписки на полезные сервисы – менее 1%.