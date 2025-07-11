24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV

Разработчик электрических гиперкаров Rimac Automobili продолжает демонстрировать свои лидерство в этом сегменте. Его новая модель Rimac Nevera R установила сразу 24 мировых рекорда на гоночном треке. При этом 23 из них принадлежали предыдущей стандартной версии Nevera.

В 2023 году Rimac уже поразила автоиндустрию со своей серийной версией гиперкара Nevera. Тогда на испытательном полигоне в Папенбурге (Германия) компания установила 23 мировых рекорда за один день. Это уже само по себе было рекордом. Самыми яркими среди них были разгон 0-400 км/ч за 21,31 секунды и полный цикл 0-400-0 км/ч (разгон, достижение целевой скорости, остановка) за 29,93 секунды.

Но на этом инженеры Rimac решили не останавливаться. Недавно компания представила на треке обновленную версию своей Nevera R, которая побила все рекорды 2023 года и получила звание электромобиля с самым быстрым разгоном на планете. Хотя в 2023 году Nevera установила рекорд 0-400-0 км/ч, в 2024 году его превзошел гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut со временем 27,83 секунды. Теперь обновленная Nevera R снова отвоевала его, улучшив время до 25,79 секунды.

Rimac объявила перечень установленных рекордов и указала, насколько улучшила время по сравнению с показателями Nevera 2023 года:

0-60 миль/ч (0-96 км/код): 1,66 секунды (улучшение на 0,08 секунды)

0-100 км/ч: 1,72 секунды (улучшение на 0,09 секунды)

0-100 миль/ч (0-161 км/ч): 2,96 секунды (улучшение на 0,25 секунды)

0-200 км/ч: 3,95 секунды (улучшение на 0,47 секунды)

0-300 км/ч: 7,89 секунды (улучшение на 1,33 секунды)

0-200 миль/ч (0-322 км/ч): 9,25 секунды (улучшение на 1,61 секунды)

0-400 км/ч: 17,35 секунды (улучшение на 3,96 секунды)

100-200 км/ч: 2,22 секунды (улучшение 0,37 секунды)

200-250 км/ч: 1,65 секунды (улучшение на 0,35 секунды)

200-300 км/ч: 3,89 секунды (улучшение на 0,9 секунды)

0-100-0 км/ч: 3,32 секунды (улучшение на 0,67 секунды)

0-200-0 км/ч: 8,58 секунды (улучшение на 0,27 секунды)

0-300-0 км/ч: 14,49 секунды (улучшение на 1,19 секунды)

0-400-0 км/ч: 25,79 секунды (улучшение на 4,14 секунды)

0-250-0 миль/ч (0-402 км/ч): 26,20 секунды (улучшение на 5,21 секунды)

Четверть мили (402 метра): 7,90 секунды (улучшение на 0,35 секунды)

Миля с места (1609 метров): 19,71 секунды (улучшение на 0,88 секунды)

Кроме того, гиперкар Rimac Nevera R достиг максимальной скорости 431,45 км/ч. Это новый мировой рекорд для электромобиля.

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Rimac Automobili предлагает приобрести этого рекордсмена Nevera R за нескромные €2,3 млн. Всего планируется изготовить и продать лишь 40 экземпляров этого гиперкара.

Источник: electrek