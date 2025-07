Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса

У автовладельцев существует несколько опасений, связанных с электромобилями. В основном их тревожит мысль о возможности остаться посреди дороги с пустой батареей. Эти страхи подпитывает недостаточное развитие зарядной инфраструктуры во многих регионах. Lucid развеивает эти опасения. На прошлой неделе ее электромобиль Lucid Air Grand Touring установил мировой рекорд Гиннеса, преодолев 1205 км на одном заряде.

Роскошный электроседан совершил впечатляющее путешествие между Санкт-Морицем, Швейцария, и Мюнхеном, Германия. С реальным пробегом в 1205 км автомобиль существенно превысил официальную оценку автономности по циклу WLTP (817-960 км). Также во время этой поездки удалось превзойти предыдущий рекорд примерно на 160 км. В прошлом месяце Mercedes-Benz EQS 450+ первым смог преодолеть психологический рубеж в 1000 км на одном заряде. Тогда удалось проехать 1045 км.

Lucid set another @GWR title for the history books.

Together with @Umit_Sabanci, we have officially set a new Guinness World Records title for the longest journey by an electric car on a single charge. The Lucid Air Grand Touring covered an astonishing 1,205 kilometers (~ 749… pic.twitter.com/2LeayLnjgc

— Lucid Motors (@LucidMotors) July 8, 2025