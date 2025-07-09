Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса

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У автовладельцев существует несколько опасений, связанных с электромобилями. В основном их тревожит мысль о возможности остаться посреди дороги с пустой батареей. Эти страхи подпитывает недостаточное развитие зарядной инфраструктуры во многих регионах. Lucid развеивает эти опасения. На прошлой неделе ее электромобиль Lucid Air Grand Touring установил мировой рекорд Гиннеса, преодолев 1205 км на одном заряде.

Роскошный электроседан совершил впечатляющее путешествие между Санкт-Морицем, Швейцария, и Мюнхеном, Германия. С реальным пробегом в 1205 км автомобиль существенно превысил официальную оценку автономности по циклу WLTP (817-960 км). Также во время этой поездки удалось превзойти предыдущий рекорд примерно на 160 км. В прошлом месяце Mercedes-Benz EQS 450+ первым смог преодолеть психологический рубеж в 1000 км на одном заряде. Тогда удалось проехать 1045 км.

Lucid set another @GWR title for the history books. Together with @Umit_Sabanci, we have officially set a new Guinness World Records title for the longest journey by an electric car on a single charge. The Lucid Air Grand Touring covered an astonishing 1,205 kilometers (~ 749… pic.twitter.com/2LeayLnjgc — Lucid Motors (@LucidMotors) July 8, 2025

Автомобилем Lucid Air Grand Touring во время поездки управлял предприниматель из Лондона Умит Сабанджи, который не впервые ставит различные рекорды. В 2017 году он отличился тем, что посетил 13 стран Европы за сутки, пользуясь регулярным транспортом. В 2022 году он совершил самое быстрое кругосветное путешествие регулярными рейсами. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса и вернулся в него через 46 часов 23 минуты, посетив Доху, Катар, и Брисбен.

Сабанджи уже имел опыт сотрудничества с Lucid. В июне 2024 года он уже установил рекорд путешествия через наибольшее количество стран на одном заряде, преодолев 912 км и проехав через 9 стран Европы: Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Германию, Францию, Швейцарию, Австрию, Лихтенштейн и Италию. И вот теперь он установил новый, еще более впечатляющий рекорд. Сам Сабанджи прокомментировал это событие так:

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«Когда я завершил путешествие по девяти странам в 2024 году, это было только начало. Это новое достижение продвигает нас еще дальше. Я горжусь тем, что являюсь частью движения, которое доказывает, что электромобильность — это не просто будущее, а уже настоящее, которое меняет представление о доступных возможностях».

Стоит заметить, что Умит Сабанджи не является профессиональным гипермайлером, то есть водителем с навыками наиболее эффективного использования ресурса батареи. Хотя Lucid помогала ему в подготовке к поездке и, вероятно, предоставила оптимизированную версию автомобиля.

Всего 3 года назад отметку в 1000 км мог преодолеть специально модифицированный концепт Mercedes-Benz Vision EQXX. Для уменьшения сопротивления он имел каплевидную форму, а в пользу эффективности пришлось пожертвовать дизайном и функциональностью. Теперь такую дистанцию способны преодолеть серийные модели. Будем надеяться, что конкуренция за право хвастаться званием самого выносливого автомобиля приведет к дальнейшему увеличению запаса хода обычных электромобилей.

Источник: lucidmotors, jalopnik

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