40 ГБ вместо 90 ГБ: «Киевстар» меняет «политику справедливого использования интернета»
«Киевстар» подтвердил ITC.UA новые правила загрузки данных через мобильный интернет, которые компания называет «политикой справедливого использования». Соответствующие изменения пока не опубликованы на сайте оператора, они вступят в силу после 5 октября.
Напомним, что формально безлимитные тарифные планы «Киевстара» всё же имели ограничение, пользователь в сутки мог скачать только 3 ГБ трафика, после чего включался шейпинг сети до 0,8 Мбит/с. На следующий день ограничение снималось, и можно было снова загрузить 3 ГБ информации на максимально доступной скорости соединения, то есть за условных 30 календарных дней пользователь мог выкачать 90 ГБ трафика. По словам «Киевстара» только 1% пользователей в день выкачивал данные в таких объёмах.
Теперь же в силу вступают новые правила «политики справедливого использования интернета», вместо 3 ГБ трафика в сутки на максимальной скорости или 90 ГБ на 30 дней, пользователи безлимитных тарифов «Киевстар» получат 40 ГБ трафика на максимальной скорости на календарный месяц для контракта и на 4 недели для припейда. После этого будет включаться всё тот же шейпинг сети и скорость загрузки упадёт до 0,8 Мбит/с, а как быстро это произойдёт теперь в большей степени зависит от абонента. В пресс-службе оператора отмечают, что по их данным 40 ГБ хватает для большинства пользователей, а если нет, то можно заказать услугу «Турбо кнопка», которая, как обещают в «Киевстар», станет доступна после 5 октября и позволит за 10 грн докупить 1 ГБ трафика до конца дня. Насколько этого будет достаточно для действительно активных пользователей, сложно сказать, особенно в условиях пандемии, когда мобильный интернет стал чаще использоваться для видеоконференций, а 30-минутный видеозвонок в Zoom легко тянет 2-2,5 ГБ трафика.