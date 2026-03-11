В Украине ввели новые правила переноса номера: срок до 2-х часов и легкая отмена

Со 2 марта в Украине начали действовать обновленные условия для потенциальных MNP-абонентов — тех, что собираются перейти в сеть нового оператора с использованием услуги переноса номера.
Как сообщает Mediasat, основная часть новых норм заработала еще в прошлом году 26 августа, однако отдельные — требовали доработки сетей и информационно-коммуникационных систем операторов и вступили в силу только с марта 2026 года.
Что изменилось?
Сроки подтверждения
Время, за которое текущий оператор должен подтвердить/отклонить запрос абонента на перенос номера сократили вдвое: с 4 до 2 часов.
Новые способы подачи заявления
Теперь заявление на перенос номера можно подать дистанционно: через мобильное приложение, сайт или другие цифровые каналы, которые предлагает новый оператор.
Четкие условия предложения
Отныне операторы обязаны предоставлять абонентам четкие условия услуги переноса номера, в том числе:
- стоимость SIM и eSIM;
- параметры тарифного плана;
- конкретные дата и время, до которых можно отозвать заявление.
Упрощенный процесс отмены
Ранее отзыв заявления ограничивался каналом, через который его абонент подал. Сейчас это ограничение отменено в пользу «любого удобного способа».
Еще одно важное обновление: учтены чрезвычайные ситуации, НКЭКНациональная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи теперь может оперативно выдавать распоряжения о переносе номера в случае масштабных кибератак, аварий или сбоев. Подробно ознакомиться с обновленными правилами можно на сайте.
Отметим, что в 2025 году услугой переноса номера воспользовались почти полмиллиона украинцев, при этом lifecell показал лучший результат среди всех игроков рынка с наибольшим «чистым приростом» в 223 406 номеров (то есть разница между пришедшими и ушедшими). Ранее НКЕК также ввела звуковой сигнал вместо голосового предупреждения о переносе номера.
