В Украине ввели новые правила переноса номера: срок до 2-х часов и легкая отмена

Со 2 марта в Украине начали действовать обновленные условия для потенциальных MNP-абонентов — тех, что собираются перейти в сеть нового оператора с использованием услуги переноса номера.





Как сообщает Mediasat, основная часть новых норм заработала еще в прошлом году 26 августа, однако отдельные — требовали доработки сетей и информационно-коммуникационных систем операторов и вступили в силу только с марта 2026 года.

Что изменилось?

Сроки подтверждения

Время, за которое текущий оператор должен подтвердить/отклонить запрос абонента на перенос номера сократили вдвое: с 4 до 2 часов.





Новые способы подачи заявления

Теперь заявление на перенос номера можно подать дистанционно: через мобильное приложение, сайт или другие цифровые каналы, которые предлагает новый оператор.

Четкие условия предложения

Отныне операторы обязаны предоставлять абонентам четкие условия услуги переноса номера, в том числе:

стоимость SIM и eSIM;

параметры тарифного плана;

конкретные дата и время, до которых можно отозвать заявление.

Упрощенный процесс отмены

Ранее отзыв заявления ограничивался каналом, через который его абонент подал. Сейчас это ограничение отменено в пользу «любого удобного способа».

Еще одно важное обновление: учтены чрезвычайные ситуации, НКЭК Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи теперь может оперативно выдавать распоряжения о переносе номера в случае масштабных кибератак, аварий или сбоев. Подробно ознакомиться с обновленными правилами можно на сайте.

Отметим, что в 2025 году услугой переноса номера воспользовались почти полмиллиона украинцев, при этом lifecell показал лучший результат среди всех игроков рынка с наибольшим «чистым приростом» в 223 406 номеров (то есть разница между пришедшими и ушедшими). Ранее НКЕК также ввела звуковой сигнал вместо голосового предупреждения о переносе номера.