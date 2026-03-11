Новости Украина 11.03.2026 comment views icon

В Украине ввели новые правила переноса номера: срок до 2-х часов и легкая отмена

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

В Україні спростили процес перенесення номера до іншого оператора: що змінилось?

Со 2 марта в Украине начали действовать обновленные условия для потенциальных MNP-абонентов — тех, что собираются перейти в сеть нового оператора с использованием услуги переноса номера.


Как сообщает Mediasat, основная часть новых норм заработала еще в прошлом году 26 августа, однако отдельные — требовали доработки сетей и информационно-коммуникационных систем операторов и вступили в силу только с марта 2026 года.

Что изменилось?

Сроки подтверждения

Время, за которое текущий оператор должен подтвердить/отклонить запрос абонента на перенос номера сократили вдвое: с 4 до 2 часов.


Новые способы подачи заявления

Теперь заявление на перенос номера можно подать дистанционно: через мобильное приложение, сайт или другие цифровые каналы, которые предлагает новый оператор.

Четкие условия предложения

Отныне операторы обязаны предоставлять абонентам четкие условия услуги переноса номера, в том числе:

Спецпроекты
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу
  • стоимость SIM и eSIM;
  • параметры тарифного плана;
  • конкретные дата и время, до которых можно отозвать заявление.

Упрощенный процесс отмены

Ранее отзыв заявления ограничивался каналом, через который его абонент подал. Сейчас это ограничение отменено в пользу «любого удобного способа».

Еще одно важное обновление: учтены чрезвычайные ситуации, НКЭКНациональная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи теперь может оперативно выдавать распоряжения о переносе номера в случае масштабных кибератак, аварий или сбоев. Подробно ознакомиться с обновленными правилами можно на сайте.

Отметим, что в 2025 году услугой переноса номера воспользовались почти полмиллиона украинцев, при этом lifecell показал лучший результат среди всех игроков рынка с наибольшим «чистым приростом» в 223 406 номеров (то есть разница между пришедшими и ушедшими). Ранее НКЕК также ввела звуковой сигнал вместо голосового предупреждения о переносе номера.

Оператор lifecell запустил эконом-тариф для MNP-абонентов за 190 грн

Популярные новости

arrow left
arrow right
Подставные украинские "дропы" выманили у россиян 2000+ пакетов данных о Starlink: с номерами и позициями.
Масштабный взлом: в сеть слили данные почти 267 тысяч клиентов интернет-магазина НБУ, — СМИ
"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера
Третий пошел: lifecell обновляет стоимость тарифов "Макси" и "Мега" с 18 февраля
Vodafone обновляет тарифы с 1 марта: до +70 грн в подписке и контрактах
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Почти $13 млн в деле "Энергоатома" отмыли через криптовалюту: экс-министр получил подозрение
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
Vodafone подарил абоненту 1 000 000 минут и интернет-безлим с ограничением в 5 суток
Абоненты "Киевстар" сгенерировали 40% голосового трафика с VoLTE и VoWiFi: Львов и Киев — в лидерах
Право на покой: в Украине узаконят "игнор" рабочих чатов на праздники и выходные
В monobank запустили инвестиции для "банок" с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам
Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке
Uklon переходит на круглосуточную работу еще в 7 городах Украины, включая Харьков и Запорожье
"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений
"Дія.Підпис" обновился: теперь нужен физический паспорт и NFC
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить