400 тыс. новых добровольцев присоединились к проекту Folding@Home для борьбы с COVID-19 — мощность увеличилась до 470 петафлопсов





Проект распределённых вычислений Folding@Home включился в борьбу с коронавирусом COVID-19. К нему присоединились 400 тыс. добровольцев по всему миру, в результате чего количество участников возросло на 1200%, а мощность увеличилась до 470 петафлопсов. Такая производительность оказалась намного больше, чем у самого мощного в мире компьютера Summit со 149 петафлопсами. Во многом благодаря тому, что ранее в этом месяце команда Summit тоже присоединилась к проекту. На текущий момент Folding@Home затмевает семёрку лучших в мире суперкомпьютеров вместе взятых.

Увеличение вычислительной мощности частично объясняется технологиями, которыми располагают многие пользователи домашних компьютеров. Такие устройства зачастую оснащены многоядерными центральными и графическими процессорами, обеспечивающими гораздо большую мощность, чем это было несколько лет назад. Более того, сейчас у многих есть готовые системы для майнинга криптовалют, которые идеально подходят для подобных проектов.

В рамках инициативы Folding@Home мощности компьютеров его участников используются для проведения научных и медицинских исследований. Сейчас все усилия направлены на создание препаратов для борьбы с коронавирусом, и уже есть положительные результаты. В частности, на днях руководитель Folding@Home Грегори Боуман (Gregory Bowman) сообщил о том, что они получили первый взгляд на белок COVID-19 в действии, а Summit нашёл 77 лекарственных соединений, которые могут быть полезными для борьбы с новым вирусом. С увеличением числа добровольцев есть реальный шанс, что Folding@Home в конечном счёте сделает важное открытие.

Источник: Engadget