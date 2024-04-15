44% девелоперов используют на работе два языка программирования

44% разработчиков чаще всего используют в работе два языка программирования.

Но «войти в ИТ» можно и с одним языком — 37% разработчиков, которые начали работать в 2023 году, используют только один язык в работе.

Об этом говорится в статистике DOU.

TypeScript и JavaScript чаще всего используются вместе. С#/.NET, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce нередко комбинируют с TypeScript и JavaScript. Бекендеры чаще других разработчиков могут обойтись только одним языком в работе.

Однако чем опытнее разработчик, тем большим количеством языков он пользуется. Только 21% SE с опытом от 10 лет могут обойтись одним языком, а 43% пишут на трех или более языках.

Наибольшее количество языков приходится осваивать Full Stack и Mobile-разработчикам. 85% фулстеков уже в начале карьеры пользуются 2-3 языками программирования.

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Mobile-разработчики могут начать работать со знанием одного языка — 59% тех, кто работает менее года по этой специализации, пишут только на одном. Однако довольно быстро возникает необходимость осваивать и другие. Среди разработчиков с опытом до двух лет уже 44% используют один язык, а с опытом до пяти лет — 34%. Среди Mobile-разработчиков, которые в индустрии более девяти лет, более половины используют три и более языков — это самый высокий показатель среди всех специализаций.

Почти треть Back-end специалистов в работе обходится только одним языком программирования. Даже среди разработчиков с опытом 10 и более лет 24% используют только один язык — это самый высокий показатель среди всех специализаций.

Фронтендерам как опытным специалистам, так и начинающим преимущественно нужны два языка программирования.

Бекендеры чаще других могут обойтись одним языком в работе

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Back-end разработка

10% бэкэндеров пользуются только Java, 8% — только C#/.NET, 5% — только Python. В качестве второго языка они чаще всего выбирают JavaScript: 7% комбинируют его с РНР, по 4% — с Java, C#/.NET и TypeScript.

Набирает обороты сочетание Python и JavaScript: на этих языках пишут 12% новичков, которые пришли в бэкэнд-разработку меньше года назад, против 3% среди всех бэкэндеров. Также становится популярнее комбинация JavaScript и TypeScript — ее используют 9% новичков против 4% среди всех бэкэнд-разработчиков.

Front-end разработка

Большинство фронтендеров используют JavaScript и TypeScript — 76% пишут только на этих двух языках или на одном из них. Около половины фронтенд-разработчиков пользуются и JavaScript, и TypeScript. 14% — только JavaScript, 8% — только TypeScript. Некоторые фронтендеры к этим языкам добавляют РНР.

Фулстек-разработка

Фулстеки тоже любят JavaScript и TypeScript (хотя и не так, как фронтендеры). 16% Full Stack разработчиков используют только эти два языка, еще 7% — только JavaScript, 2% — только TypeScript. Другой распространенный вариант — комбинация этих языков с C#/.NET: 11% Full Stack разработчиков выбирают эти три языка, 6% — C#/.NET и JavaScript, 5% — C#/.NET и TypeScript. Несколько реже их сочетают с РНР: 8% пишут на РНР и JavaScript, 5% на РНР, JavaScript и TypeScript.

Как и бэкэндеры, фулстеки начинают чаще использовать сочетание JavaScript и TypeScript (26% среди новичков против 16% среди всех Full Stack разработчиков) и Python и JavaScript (5% среди новичков против 2% среди всех).

Mobile-разработка

Самая популярная комбинация языков среди специалистов по мобильной разработке — Kotlin и Java (17% кодят только на этих двух языках), еще 7% используют только Kotlin. Только Swift выбирают 12% Mobile-разработчиков, еще 7% — Swift вместе с С и Objective-C (преимущественно разработчики с опытом от 10 лет). 6% предпочитают только C#/.NET, а 5% — только Dart.

Популярность Kotlin и Dart в мобильной разработке растет. 24% Mobile-разработчиков, которые работают меньше года, пишут только на Kotlin (против 7% среди всех Mobile-разработчиков). 10% новичков работают только с Dart против 5% среди всех Mobile-разработчиков в целом.

Как чаще всего комбинируют языки программирования

С#/.NET, Java, Python, Swift и Dart чаще других языков используются самостоятельно и реже комбинируются с другими языками программирования.

TypeScript и JavaScript чаще всего идут вместе. Лишь небольшая часть разработчиков может пользоваться только JavaScript (28% тех, для кого это основной язык) или только TypeScript (16%).

С#/.NET, Java, PHP, Python, Ruby, Salesforce часто комбинируют с TypeScript и JavaScript.

С и С++ нередко используют вместе с Python и С#/.NET.

Go сочетают с Python, несколько реже — с JavaScript. Python часто используют те, чей основной язык программирования Rust.

Почти половина разработчиков, у которых Kotlin — основной язык программирования, выбирают Java. Пользователи Swift склонны работать только с ним или сочетать его с C и Objective-C. Dart используют самостоятельно или комбинируют с Kotlin, Swift и Java.