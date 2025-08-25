48% ІТ-специалистов хотят эмигрировать из Украины, 37% уехавших не вернутся, — опрос

Ресурс DOU снова провел летний зарплатный опрос, но на этот раз особое внимание уделил вопросу эмиграции. Действительно ли украинские ІТ-специалисты массово уедут, когда откроют границы? Результаты показали, что все не так однозначно, и на такое решение влияет ряд причин.

В целом, доля людей, думающих о переезде, примерно соответствует доле тех, кто вообще не рассматривают этот вариант. При этом мужчины чаще планируют выезд, чем женщины. Те, кто имеет бронь или отсрочку от службы, больше склонны оставаться дома. Больше всего планов на переезд — у жителей востока и юга. Главные причины выезда — недоверие к власти и ощущение опасности.

При этом почти половина ІТ-специалистов, которые уже выехали за границу, еще не решили, возвращаться ли. Мужчины старше 25 лет и те, кто хорошо зарабатывает, реже хотят обратно.

Кто и как думает об эмиграции

За год настроения относительно выезда из Украины почти не изменились: 48% ІТ-специалистов думают о переезде (в 2024 году было 51%). Из них:

2% готовятся уехать в ближайшее время;

12% поедут, как только откроют границы;

26% просто думают, но ничего не делают;

8% хотят пожить за границей и потом вернуться.

Такая же доля — 48% — не планирует никуда уезжать. 14% точно остаются, у 27% таких планов нет, но они и не рассматривают выезд. Еще 7% уже вернулись из-за границы.

Мужчины и женщины

Существенно отличаются планы на эмиграцию среди мужчин и женщин:

Среди мужчин 16% активно планируют выезд, среди женщин только 5%.

Думают, но пока ничего не делают: 29% мужчин и 19% женщин.

А вот вернулись больше женщин — 14% против 3% среди мужчин.

Не собираются ехать: 49% женщин и 38% мужчин.

Возраст и доходы

Молодежь больше хочет перемен. До 25 лет за границу хотят 53% опрошенных, среди старших — 45%. Молодежи также больше среди тех, кто хочет попробовать жизнь за границей и потом вернуться (13% против среднего значения 8% среди всех).

Доходы не сильно влияют на желание уехать. Разве что среди женщин с доходом более $5000 чуть больше тех, кто хочет уехать в ближайшее время (10% против 5%). У мужчин таких зависимостей нет.

Для мужчин главное другое — есть ли бронь от армии. Если нет, они чаще думают о выезде. Меньше всего планируют эмигрировать те, кто уже отслужил (31%).

Где живут и что планируют

На западе страны эмигрировать хотят реже. Во Львове, Тернополе, Ровно, Черновцах, Луцке и Хмельницком активно планируют выезд менее 12% ІТ-специалистов.

На востоке и юге ситуация другая: в Днепре, Одессе, Полтаве, Сумах и Николаеве активно готовятся выезжать 15-20%.

Есть исключения. В Харькове количество желающих уехать такое же, как во Львове (44%). Возможно, те, кто хотел уехать, уже сделали это. А вот в Ужгороде 20% планируют уехать, когда откроют границы. Это один из самых высоких показателей. Вероятно, часть тех, кто переселился в Закарпатье, теперь планирует следующий шаг — за границу.

Возвращаются ли те, кто уже уехал

С возвращением в Украину ситуация разная. Почти половина (42%) еще не определились. 37% точно не хотят возвращаться. 20% планируют вернуться. За год выросло количество тех, кто еще думает (42% против 32%), и уменьшилась доля тех, кто не планирует возвращаться (37% против 45%).

Женщины чуть чаще планируют возвращаться, мужчины — оставаться. Молодежи тоже больше среди тех, кто хочет назад, или еще не определился. А вот среди старших больше желающих остаться.

Интересно, что финансы здесь играют большую роль. Те, кто тратит больше, чем зарабатывает, чаще хотят вернуться (24% против 20%). А те, кто имеет запас денег, наоборот больше думают оставаться (39% против 35%).

Страна проживания тоже влияет. Больше всего планов на возвращение у тех, кто живет в Венгрии (42%), Хорватии (37%) и Румынии (36%). А вот из Канады (8%) и США (10%) хотят вернуться реже всего. В Европе самые низкие показатели — из Кипра (4%), Чехии и Португалии (9%), Германии (13%) и Испании (15%).

Почему уезжают

Главные причины для выезда из Украины вполне очевидны — война и поиск безопасности. Это сказали 65% тех, кто хочет уехать из Украины, и 67% тех, кто уже за границей и не планирует возвращаться.

Для мужчин на первом месте еще и страх мобилизации (71%). Для женщин важнее стресс (68%) и безопасная жизнь (64%). Также многие говорят о недоверии к власти и государству (69% тех, кто еще в Украине, и 56% среди тех, кто за рубежом).

Молодежь до 25 лет чаще хочет уехать из-за других мотивов: интерес к миру (52%), новые возможности (39%), лучшую инфраструктуру и социальные гарантии (35%), а еще более высокие зарплаты (34%).

Почему остаются

Самая главная причина для того, чтобы оставаться в Украине — это семья. Этот мотив назвали 68% тех, кто остался, и 62% тех, кто за границей, но думает вернуться. Еще один важный повод, чтобы остаться — вера в Украину и желание участвовать в восстановлении (65% и 54%).

Большую роль играет и адаптация. 72% тех, кто хочет вернуться, скучают по своей жизни в Украине — языку, культуре, привычной среде. 42% не чувствуют себя «своими» за рубежом. 58% говорят, что изначально не планировали оставаться, а воспринимали эвакуацию только как временное решение.

Похожие аргументы есть и у тех, кто вообще не хочет уезжать. 46% не готовы начинать все с нуля. 39% считают, что услуги в Украине лучше. 32% не чувствуют себя комфортно в другой стране. А 37% просто довольны тем, что имеют здесь.