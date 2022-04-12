4X-стратегия «Civitas» на блокчейне с элементами дополненной реальности привлекла $20 млн

Directive Games заявила о привлечении $20 млн на разработку амбициозной многопользовательской игры «Civitas» в жанрах стратегия и градостроительство. Раунд финансирования возглавили Delphi Digital и Three Arrows Capital. Среди участников – Framework, Bitkraft, DeFiance и Sfermion. К раунду также присоединился ряд стратегических партнеров, в том числе студия разработки игр CCP Games, создатели легендарной MMO EVE Online, наряду с YGG, и Merit Circle, двух из крупнейших гильдий в космосиме.

Основной идеей «Civitas» является коллективное строительство, заключение союзов и сражения с другими городами. Игроку в начале выдается участок земли, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. Например, для сбора ресурсов, строительства или помощи городу.

Между собой города конкурируют за ограниченные ресурсы на карте мира и самоуправляются с использованием системы subDAO (децентрализованной автономной организацией). Игроки могут быть совладельцами этой системы, покупая токены.

subDAO предоставляет гражданам городов выбор векторов развития, такие как управление, религия, банковские системы и общая структура.

Игроки также могут принимать участие в ивентах в реальной жизни, используя запатентованную технологию дополненной реальности и геолокации. Разработчики обещают поиски сокровищ, мини-игры и добычу внутриигровых ресурсов или токенов.

«С момента основания студии мы стали пионерами в создании каждого отдельного компонента, связанного с созданием больших виртуальных миров». Автор идеи Civitas Кент Байерс

Ранее Байерс помогал запустить одну из первых полностью кроссплатформенных многопользовательских VR-игр в 2015 году и демонстрировал технологию дополненной реальности на основной сцене Apple в 2017 и 2018 годах.

На создание игры Байерса вдохновили «Civilization», «Settlers of Catan» и «Eve Online». В «Civitas» он хочет уделить большое внимание реальной экономики, социальным стимулам и, что не менее важно, реальным последствиям решений игрока.

Сейчас «Civitas» находится в стадии подготовки к выпуску для ПК, iOS и Android. Разработкой занимается студия Directive Games, основанная в 2014 году и возглавляемая командой ветеранов индустрии из CCP Games, LucasArts, Weta Digital, DICE, Square Enix, Ubisoft и Tencent.

Компания надеется запустить бета-версию в первом квартале 2023 года, а позже в том же году выпустить публичный релиз.