6 минут из фильма «Фуриоза»: «ужасный» Крис Хемсворт и становление воительницы Ани Тейлор-Джой

За несколько дней до начала показа фильма «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Warner Bros. обнародовала шестиминутную «нарезку» ленты, которую можно считать расширенным трейлером.

Действие фильма разворачивается через 15-20 лет событий ленты «Безумный Макс: Дорога гнева» и рассказывает о молодой Фуриозе (Алила Браун и Аня Тейлор-Джой), которую в этом видео, похищают у ее матери и привозят Дементусу (Крис Хемсворт). За шесть минут Фуриоза превращается из напуганного ребенка в полноценного воина, она стремится отомстить Дементусу за убийство матери и кражу ее детства.

🚨Furiosa Exclusive! — Watch brand new film footage from #FURIOSA💥 A chronicle fuelled by vengeance. See where it all started on May 24. FURIOSA: A MAD MAX SAGA — only in Cinemas, book now at ODEON🔥📲 https://t.co/17fRl80Whb pic.twitter.com/PA5rB6M8Pf — ODEON (@ODEONCinemas) May 16, 2024

«Пока два тирана воюют за господство над Цитаделью, Фуриоза переживает много испытаний, прокладывая путь обратно домой через Пустыню», — из официального синопсиса.

В фильме также играют Лачи Халм (Бессмертный Джо), Том Берк (Преторианец Джек), Натан Джонс (Риктус Прямой), Джон Говард (Пожиратель Людей), Ангус Сэмпсон (Механик Органик), Чарли Фрейзер (Мэри Джо Басса, мать Фуриозы), Дэниел Уэббер и Куаден Бейлс.

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Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 15 мая, ему устроили семиминутные овации, которые растрогали Криса Хемсворта. «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» стартует в украинских кинотеатрах 23 мая.

Источник: GamesRadar