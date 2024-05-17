Новости Кино 17.05.2024 в 13:01 comment views icon

6 минут из фильма «Фуриоза»: «ужасный» Крис Хемсворт и становление воительницы Ани Тейлор-Джой

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Андрей Русанов

Автор сайта

6 минут из фильма «Фуриоза»: «ужасный» Крис Хемсворт и становление воительницы Ани Тейлор-Джой

За несколько дней до начала показа фильма «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Warner Bros. обнародовала шестиминутную «нарезку» ленты, которую можно считать расширенным трейлером.

Действие фильма разворачивается через 15-20 лет событий ленты «Безумный Макс: Дорога гнева» и рассказывает о молодой Фуриозе (Алила Браун и Аня Тейлор-Джой), которую в этом видео, похищают у ее матери и привозят Дементусу (Крис Хемсворт). За шесть минут Фуриоза превращается из напуганного ребенка в полноценного воина, она стремится отомстить Дементусу за убийство матери и кражу ее детства.

«Пока два тирана воюют за господство над Цитаделью, Фуриоза переживает много испытаний, прокладывая путь обратно домой через Пустыню», — из официального синопсиса.

В фильме также играют Лачи Халм (Бессмертный Джо), Том Берк (Преторианец Джек), Натан Джонс (Риктус Прямой), Джон Говард (Пожиратель Людей), Ангус Сэмпсон (Механик Органик), Чарли Фрейзер (Мэри Джо Басса, мать Фуриозы), Дэниел Уэббер и Куаден Бейлс.

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Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 15 мая, ему устроили семиминутные овации, которые растрогали Криса Хемсворта. «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» стартует в украинских кинотеатрах 23 мая.

Режиссер «Безумного Макса» хотел «омолодить» Шарлиз Терон для «Фуриозы», но технология выглядела «неубедительно»

Источник: GamesRadar


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