6 минут из фильма «Фуриоза»: «ужасный» Крис Хемсворт и становление воительницы Ани Тейлор-Джой

За несколько дней до начала показа фильма «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Warner Bros. обнародовала шестиминутную «нарезку» ленты, которую можно считать расширенным трейлером.

Действие фильма разворачивается через 15-20 лет событий ленты «Безумный Макс: Дорога гнева» и рассказывает о молодой Фуриозе (Алила Браун и Аня Тейлор-Джой), которую в этом видео, похищают у ее матери и привозят Дементусу (Крис Хемсворт). За шесть минут Фуриоза превращается из напуганного ребенка в полноценного воина, она стремится отомстить Дементусу за убийство матери и кражу ее детства.

🚨Furiosa Exclusive! — Watch brand new film footage from #FURIOSA💥

A chronicle fuelled by vengeance. See where it all started on May 24. FURIOSA: A MAD MAX SAGA — only in Cinemas, book now at ODEON🔥📲 https://t.co/17fRl80Whb pic.twitter.com/PA5rB6M8Pf

