Режиссер «Безумного Макса» Джордж Миллер рассматривал использование цифровой технологии омоложения для Шарлиз Терон, чтобы она могла сняться в приквеле «Дороги ярости» — фильме «Фуриоза».

В интервью Variety Миллер сказал, что наблюдал подобные технологии в других фильмах — в частности в «Ирландце» Мартина Скорсезе и фильме «Двойник» Энга Ли:

«Оба — мастера-режиссеры, но технология никогда не была убедительной», — сказал Миллер. «Я все время думал о том, что люди будут смотреть на молодую Шарлиз и будут знать, что это эффект. Время шло, и мы начали судебный процесс с Warner Bros В 2017 году Миллер подал в суд на студию из-за бонуса в размере $7 млн, который, как он утверждал, ему должны за «Дорогу ярости»., поэтому нам пришлось найти кого-то помоложе».

79-летний режиссер в то же время добавил, что очень заинтересован использованием новых эффектов в кинематографе:

«Это огромная разница между временем аналогового целлулоида и цифровой эрой», — сказал он. «Мне повезло попасть в это довольно рано, особенно с фильмами «Бейб» и «Веселые ножки».

Аня Тейлор-Джой, получившая известность как исполнительница главной роли в хитовом сериале Netflix «Ход королевы», была готова взять на себя роль персонажа, который уже стал известным благодаря Терон.

Миллер впервые увидел ее способности, когда коллега-режиссер Эдгар Райт взял его на показ своего фильма «Прошлой ночью в Сохо». Затем Джордж поговорил с ней в Zoom и пригласил на прослушивание — актриса использовала монолог из фильма Сидни Люмета «Телесеть» 1977 года.

«В физическом смысле она имела все задатки этого персонажа — человека, обладающего многими природными навыками и способностями, и человека, который мог выжить в пустыне. Она воплотила все это», — сказал Миллер.

Съемки «Фуриозы», говорит режиссер, определенно отличались от «Дороги ярости», где между Терон и ее партнером по фильму Томом Харди была всем известная вражда.

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«Хорошо задокументированные проблемы между Томом и Шарлиз несколько усложнили ситуацию», — сказал Миллер. «Но на съемках «Фуриозы» ничего этого не было. Так что всю нашу энергию можно было направить на работу».

Ранее Миллер рассказал, что Тейлор-Джой получила всего 30 строк диалога при том, что ее будут показывать почти все время, а фильм охватывает более 15 лет жизни Фуриозы. Режиссер считает, что диалоги мешают динамичности ленты.

«Фуриоза: Безумный Макс. Сага» дебютирует в украинских кинотеатрах уже 23 мая.