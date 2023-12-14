6G — только после того, как операторы получат прибыль от 5G

Консорциум мировых организаций по стандартизации телекоммуникаций в этом месяце объявил о планах работать над шестым поколением спецификаций сверхскоростной беспроводной сотовой связи. Мобильные операторы США, как Verizon, AT&T и T-Mobile, обещали, что сети 5G изменят жизнь. Однако многим пользователям смартфонов сложно заметить разницу с предыдущим поколением.
Около двух третей американских пользователей мобильных телефонов попробовали сети 5G, сообщает FT. Однако ожидается, что до конца 2023 года большинство абонентов вернутся на тарифы с 4G-связью. Виной тому способ, которым был развернут 5G. Модернизация была фрагментарна и не принесла значительных улучшений. Дополнительная скорость, пропускная способность и связь доступны в основном в автономных сетях, еще не использованных в полной мере.
Сети 4G, развернутые в начале 2010-х годов, позволили пользователям мобильных телефонов передавать потоковое видео, играть в игры и совершать конференц-звонки. 5G можно использовать для высококачественной виртуальной и дополненной реальности, а также для мгновенной связи между такими устройствами как автономные транспортные средства. Но это пока не распространилось.
Новый стандарт 6G должен обеспечить скорость передачи данных в 50 или 100 раз выше 5G. Такие компании как Huawei и Nokia заявляют, что он будет готов к внедрению в начале 2030-х годов. И США, и Китай полны решимости не позволить другому получить преимущество.
Ожидается, что на следующий год рост капитальных расходов операторов США на 5G снизится (а во многих странах они еще не начались). Операторы хотят видеть лучшую отдачу от своих инвестиций в 5G, прежде чем рассматривать дальнейшую модернизацию сети.