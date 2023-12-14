6G — только после того, как операторы получат прибыль от 5G

Консорциум мировых организаций по стандартизации телекоммуникаций в этом месяце объявил о планах работать над шестым поколением спецификаций сверхскоростной беспроводной сотовой связи. Мобильные операторы США, как Verizon, AT&T и T-Mobile, обещали, что сети 5G изменят жизнь. Однако многим пользователям смартфонов сложно заметить разницу с предыдущим поколением.

Около двух третей американских пользователей мобильных телефонов попробовали сети 5G, сообщает FT. Однако ожидается, что до конца 2023 года большинство абонентов вернутся на тарифы с 4G-связью. Виной тому способ, которым был развернут 5G. Модернизация была фрагментарна и не принесла значительных улучшений. Дополнительная скорость, пропускная способность и связь доступны в основном в автономных сетях, еще не использованных в полной мере.

Сети 4G, развернутые в начале 2010-х годов, позволили пользователям мобильных телефонов передавать потоковое видео, играть в игры и совершать конференц-звонки. 5G можно использовать для высококачественной виртуальной и дополненной реальности, а также для мгновенной связи между такими устройствами как автономные транспортные средства. Но это пока не распространилось.

Новый стандарт 6G должен обеспечить скорость передачи данных в 50 или 100 раз выше 5G. Такие компании как Huawei и Nokia заявляют, что он будет готов к внедрению в начале 2030-х годов. И США, и Китай полны решимости не позволить другому получить преимущество.