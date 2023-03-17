80 часов музыки в душе: IKEA выпустила Bluetooth-колонку Vappeby с защитой IP67 за $15

Линейка Vappeby от IKEA пополнилась новой водонепроницаемой Bluetooth-колонкой, предназначенной для душа. Цена $15 позволяет новинке конкурировать с большинством недорогих аналогов, кроме самых дешевых.

Колонка защищена силиконовым покрытием желтого, черного или красного цвета и снабжена шнурком – ее легко можно подвесить в душе или носить с собой. Дополнительные $15 на еще одну колонку дадут владельцу стереосистему. Устройство работает автономно до 80 часов при 50% громкости (однако в душе ее скорее всего придется повысить). Класс защиты IP67 позволяет не бояться намокания – колонка выдерживает получасовое погружение в воду.

В линейке IKEA Vappeby также есть светодиодная лампа, которая одновременно служит Bluetooth-динамиком с поддержкой Spotify. Эта модель имеет класс защиты IP65 и распространяет звук на 360°.

Минимальная стоимость колонки Vappeby не предполагает наличия в комплекте зарядного устройства USB-C, но это не должно стать проблемой с нынешней их распространенностью. Навряд ли звучание колонки удовлетворит изысканных меломанов, но удобство и миниатюрность в сочетании с низкой ценой делают ее потенциальным хитом. Устройство появится в продаже в апреле.

Источник: IKEA