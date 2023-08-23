Новости Игры 23.08.2023 в 07:30

9 минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare 3

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

9 минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare 3

На выставке Gamescom Opening Night Live 2023 Activision продемонстрировала игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare 3. Видео показывает первый уровень игры, получивший название «Операция 627».

Действие начинается в Кастовианском море, в подводной лодке, откуда команда «Альфа» ночью атакует вражеский комплекс. Игра возвращается в Верданск, место действия оригинальной Warzone. Используя очки ночного видения, игрок проникает глубже в комплекс. Мощный взрыв знаменует начало боя. Через туннели команда «Альфа» попадает в недра тюремного комплекса «Зордая». Пролом двери заканчивает трейлер и оставляет интригу.

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«В кампании Modern Warfare 3 Верданск выглядит знакомым, но его можно будет увидеть с новой точки зрения: в 2023 году новая угроза полностью заблокировала столицу Кастовии».

Во время мероприятия Activision сняла интригу с завязки сюжета Modern Warfare 3: компания назвала ее «прямым продолжением» Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года и раскрыла подробности о зомби и кампании, которая сосредоточена на выборе игроков.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет 10 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Call of Duty Modern Warfare III: первый геймплей, скриншоты и детали предзаказа

Источник: IGN

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Максим Арсенюк

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