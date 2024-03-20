8 млрд рублей, 2762 сотрудника: Netcracker несмотря на заявления о выходе продолжает работать в рф

Компания-разработчик систем поддержки операций, систем поддержки бизнеса а также решений по виртуализации Netcracker продолжает работать и нанимать в рф, несмотря на заявления о выходе с рынков.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность, на которую обратил внимание связанный с DOU Telegram-канал «Подслушано в IT».

Согласно отчету:

8 млрд рублей — выручка компании в 2023 году;

2762 сотрудника в рф в 2023-м.

Кроме того, дочерняя российская компания активно экспортировала свои услуги для Netcracker в США и Великобритании.

Наша редакция проверила информацию в базах данных и нашла соответствующие подтверждения. Некоторые сайты с электронной отчетностью даже приводят большее количество работников.

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Также на российских сайтах можно увидеть свежие отзывы сотрудников о работе в разных городах.

В то же время, в официальной отчетности NEC Group, материнской компании отсутствуют упоминания о деятельности в Украине и РФ. Кроме одного упоминания Украины.

«NEC Group стабильно увеличивает количество заказов и продажи, в основном от клиентов из Европы и Азии, несмотря на то

сдерживание инвестиций клиентов в ИТ из-за беспокойства глобальной экономической рецессией, вызванной ситуацией в Украине и другими факторами», — сказано в отчете.

Отметим, в марте 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, стало известно, что американская IT-компания Netcracker уходит с российского рынка.

Об этом тогда сообщал сам вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Согласно заявлению, компания останавливала в России продажи и инвестиции, а также закрывала учебные центры и прекращала наем людей.

В Украине в Netcracker работает 960 человек. Открытых вакансий на данный момент нет. Компания находится в «Дія City».

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