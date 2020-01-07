Acer анонсировала три игровых монитора Predator, включая гигантскую 55-дюймовую модель

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Компания Acer привезла на выставку потребительской электроники CES 2020 три новых игровых монитора, представленных в рамках серии Predator.

Одной из наиболее интересных новинок является крупная 55-дюймовая модель Predator CG552K. Устройство оснащено 4K OLED панелью и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Заявлена поддержка технологии NVIDIA G-Sync. Устройство позиционируется в качестве замены обычным телевизорам, которые часто используются для запуска игр. Но при этом Predator CG552K может обеспечить более высокую частоту обновления и меньшее время отклика по сравнению с обычными телевизорами. Устройство поступит в продажу в третьем квартале по цене $2999.

Acer также анонсировала и более компактные версии игровых мониторов. Так, модель Predator X32 оснащена 32-дюймовым IPS mini LED дисплеем с разрешением UHD. Новинка поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и частоту обновления 144 Гц. Максимальная яркость изображения заявлена на уровне до 1440 нит. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 1400. Продажи этой модели начнутся во втором квартале, а её цена заявлена на уровне $3599.

Наконец, игровой монитор Acer Predator X38 предлагается с 37,5-дюймовой изогнутой панелью, которая обладает разрешением UWQHD+. Устройство поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и частоту обновления 175 Гц. Эту новинку можно будет купить с апреля по цене $2399.

Источник: The Verge