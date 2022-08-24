Acer представила Chromebook Vero 514 — первенец новой линейки «экологичных» ноутбуков на Chrome OS

Компания Acer продолжает заниматься разработкой ноутбуков, при создании которых особое внимание уделяется заботе об окружающей среде. Недавно тайваньский технологический гигант анонсировал выпуск Chromebook Vero 514 – дебютного ноутбука из линейки Vero на Chrome OS.

Как и аналоги с Windows, 14-дюймовый портативный лэптоп создан с использованием экологически чистых материалов. Так, примерно 30 процентов корпуса Vero 514 сделано из переделанного пластика, а для клавиш и динамиков этот показатель достигает 50%. Кроме того, панель дисплея на 99% пригодна для вторичной переработки.

Конструкция ноутбука подразумевает простоту ремонта, апгрейда и последующей утилизации, а стандартные винты позволяют быстро получить доступ к памяти и хранилищу.

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Теперь о «начинке». Несмотря на простую оболочку, Acer Chromebook Vero 514 не экономит на характеристиках. Дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) покрыт стеклом Gorilla Glass. В то время как модель Windows может отображать только 66 процентов гаммы sRGB, в Chromebook Acer обещает 100-процентное покрытие sRGB.

Ноутбук будет оснащен процессором Intel 12 поколения с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти составит до 16 Гбайт, емкость SSD-накопителя – до 256 Гбайт. А поддержка быстрой зарядки позволит зарядить лэптоп до 50% всего за 30 минут.

Поставки Chromebook Vero 514 в США начнутся в октябре по цене от 500 долларов. Через месяц он станет доступным и в Европе – за 599 евро. Это, конечно, дороже, чем самые доступные Chromebook, но Acer явно делает ставку на то, что их гаджеты приносят минимальный ущерб окружающей среде.

Но Acer не забывает и о геймерских моделях, которые вряд ли можно назвать экологичными и эргономичными. Недавно мы делали обзор на Acer Nitro 5 – 17-дюймового геймерского ноутбука за 105 тыс. грн.

Источник: Engadget