Acer привезла на CES 2021 игровые мониторы с высокой частотой обновления и свою первую модель с поддержкой HDMI 2.1

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





К выставке CES 2021 компания Acer подготовила обновлённую линейку игровых мониторов. Устройства предназначены для применения широкой аудиторией игроков, которые используют как ПК, так и игровые консоли PS5 и Xbox Series X.

Модель Acer Nitro XV28 первой для мониторов Acer получила поддержку интерфейса HDMI 2.1, она оснащается двумя такими портами, а в комплект поставки входит соответствующий кабель. Таким образом, на монитор можно выводить изображение в разрешении 4K с частотой 120 Гц и VRR (variable refresh rate). Новинка также содержит один вход DisplayPort, один порт USB-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт, четыре порта USB Type-A 3.0 и один порт USB Type-B. Сам монитор выполнен на базе 28-дюймовой IPS панели с разрешением 4K UHD (3840×2160 точек). Устройство обеспечивает охват 90% цветового пространства DCI-P3, обеспечивает контрастность 100000000:1, поддерживает частоту обновления 144 Гц и характеризуется временем отклика 1 мс. Среди прочих особенностей отмечается сертификация TÜV/Eyesafe, поддержка технологий AMD FreeSync Premium и Acer Agile-Splendor IPS. Последняя позволяет видеть чёткое изображение, даже если смотреть на дисплей под большим углом. Игровой монитор Acer Nitro XV28 поступит в продажу по цене $899.

Игровой монитор Acer Predator XB27 предлагает пользователям 27-дюймовую панель с разрешением WQHD (2560×1440 точек) и поддержкой частоты обновления до 275 Гц. Время отклика матрицы заявлено на уровне 0,5 секунды. Устройство поддерживает VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3. Дополнительно сообщается о поддержке технологий NVIDIA Reflex Latency Analyzer, NVIDIA G-SYNC и Acer Agile-Splendor IPS. Интерфейсы подключения представлены двумя портами HDMI, одним входом DisplayPort, тремя портами USB Type-A 3.0, одним портом USB Type-A 2.0 и портом USB Type-B. Цена этой модели заявлена на уровне $1099.

Монитор Acer Predator XB32 содержит 31,5-дюймовую IPS панель с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает NVIDIA G-SYNC и Acer Agile-Splendor IPS. Эта модель оснащена двумя портами HDMI, одним входом DisplayPort, одним портом USB-C с поддержкой Power Delivery 65 Вт, четырьмя портами USB Type-A 3.0 и одним портом USB Type-B. Цена Acer Predator XB32 составляет $1199.

Источник: The Verge