Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera — новинка для создания трехмерного контента и 3D-видеозвонков

Компания Acer представила новую стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera для тех, кто хочет делать 3D-фотографии и видео. Камеру можно использовать не только для записи 3D-контента, но и для прямых 3D-трансляций на YouTube и других платформах, а также для осуществления 3D-видеозвонков в Teams, Zoom и Google Meet. Компания называет камеру карманной — с размерами 102 x 66 x 23 мм.

Камера имеет разрешение 8 МП на каждый объектив. У нее даже есть встроенное зеркало для селфи с устойчивой к воздуху оболочкой. Также есть электронная стабилизации изображения (EIS), автоматическая и сенсорная фокусировка. Опытные фотографы могут настраивать параметры в ручном режиме, в частности ISO камеры, баланс белого и скорость затвора.

Функция 3D-трансляции камеры в прямом эфире будет активирована в версии 3.0 проигрывателя Acer SpatialLabs Player, а 3D-видеоконференции в высоком разрешении станут возможными через виджет видеозвонков SpatialLabs. Он будет совместим с диапазоном устройств SpatialLabs от Acer, включая ноутбуки с 3D-экраном без очков. Можно также просматривать 3D-контент, снятый устройством, на гарнитурах AR или VR или 3D-проекторах других компаний.

Стереокамера Acer SpatialLabs Eyes будет доступна в третьем квартале 2024 года по цене от $549 или €549 в США и Европе соответственно.

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Источник: Engadged

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