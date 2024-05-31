Новые мониторы Acer Predator X27U F3, X34 X5 и X32 X3 — OLED, G-SYNC и FreeSync, до 480 Гц

Acer добавила три новых игровых монитора к своей линейке Predator, все они имеют OLED-дисплеи и быструю частоту обновления. Модели Predator X27U F3, Predator X34 X5 и Predator X32 X3 — работают с технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro. Они также имеют настоящий 10-битный цвет в пространстве 99% DCI-P3, что означает большую глубину цвета, более высокий контраст и глубокий черный цвет. Модели оснащены подставками с регулируемой высотой, которые можно наклонять и поворачивать, и двумя динамиками по 5 Вт.

Predator X27U F3 — 27-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 480 Гц. Он оснащен USB-C и двумя портами HDMI 2.1, а его подставка имеет разъем для крепления штатива для аксессуаров. Модель будет доступна в третьем квартале по цене от $1200.

4K UHD OLED-монитор Predator X32 X3 с диагональю 31,5″ имеет частоту обновления 240 Гц, и до 480 Гц в разрешении Full HD. Монитор также оснащен одним портом Type-C и двумя HDMI 2.1, и он будет доступен в четвертом квартале года по цене от $1200 и выше.

Наконец, Predator X34 X5 имеет 34-дюймовый изогнутый OLED-экран с кривизной 1800R и разрешением 3440 x 1440 пикселей. Он также имеет частоту обновления 240 Гц и отклик 0,03 мс, как и модель Predator X32 X3. Монитор имеет два порта HDMI 2.1, DisplayPort и USB Type-C, и он будет доступен в четвертом квартале по меньшей мере за $1200.

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Источники: Acer, Engadget

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