Ад на Земле. В течение следующих 5 лет наша планета нагреется до рекордных температур (прогноз ВМО)

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала отчет с климатическими прогнозами; и, честно говоря, они не очень обнадеживающие – один из следующих 5 лет станет самым жарким в истории Земли за всю историю наблюдений.

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«Это не означает, что мы навсегда превысим уровень +1,5 °C, определенный как ограничение в Парижском климатическом соглашении. Однако это может происходить на временной основе все чаще», – сказал Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.

Вероятность того, что один из следующих 5 лет станет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 98%. В 2015 году шансы превысить 1,5 °C были нулевыми, а уже в 2017-2021 годах вероятность выросла до 10%.

«Ожидается, что в ближайшие месяцы начнется Эль-Ниньо, которое в сочетании с изменением климата, вызванными деятельностью человека, подтолкнет глобальные температуры к рекордному росту. Это будет иметь последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Мы должны быть готовы», – говорит Таалас.

Явление Эль-Ниньо возникает, когда температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана превышает среднюю, что приводит к сдвигу в атмосферной циркуляции. Более теплые атмосфера и океан могут увеличить скорости ветра во время тропических штормов и сильно повлиять на жизнь у побережья Тихого океана.

Кроме того, ВМО прогнозирует, что нагрев Арктики, вероятно, будет в 3 раза выше, чем средний показатель по миру.

«В течение большей части своей истории Земля существовала без полярных ледяных шапок. Но переход от ледяного мира (как сегодня) к миру без льда обычно происходит гораздо медленнее. Мы движемся к свободному ото льда земному шару, но скорость, с которой все меняется, напоминает самые экстремальные и разрушительные события потепления в прошлом Земли», – сказал Крис Мейс, преподаватель палеонтологии в Университетском колледже Корка, Ирландия.

Большего количества осадков в ближайшие годы ожидают в Сахеле, Северной Европе, Аляске и Северной Сибири, тогда как над Амазонкой и частями Австралии их станет меньше.

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Исследователи отдельно отмечают надежность науки, лежащей в основе прогнозов ВМО.