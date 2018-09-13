ADATA представила свой самый защищенный внешний HDD-диск HD830

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Компания ADATA представила самый защищенный внешний жесткий диск в своей линейке — ADATA HD830. Новинка обладает прочным металлическим корпусом, трехслойной защитой от ударов и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Алюминиевый корпус ADATA HD830 отличается рифленой поверхностью с пескоструйной обработкой и двумя жесткими полосками, придающими модели «брутальный» вид. Трехслойная конструкция обеспечивает полную защиту внутри и снаружи и включает внешнее силиконовое покрытие в черном или синем цвете, амортизирующий слой и еще один слой, удерживающий диск на месте.

Защищенный корпус позволяет диску не только выжить после падения или удара, но выдержать нагрузку в 3000 кг, что сравнимо с весом пятидесяти людей. Новинка отвечает требованиям военного стандарта США MIL-STD-810G 516.6 и может выдержать падение с высоты в 1,22 м. В устройстве также установлены специальные вибродатчики, которые останавливают активность диска в случае удара – в таком случае светодиодный индикатор будет мигать красным, а по исчезновению угрозы он загорится синим и возобновит активность.

Модель ADATA HD830 доступна в версиях с емкостью 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ, как и все остальные внешние жесткие диски бренда, данная модель получила трехлетнюю гарантию.

Источник: ADATA